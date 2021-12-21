Україна зібрала рекордний за 30 років врожай

Попри великий врожай в Україні продовжує дорожчати хліб

У 2021 році Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн. Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

«Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!», – написав Лещенко.

За словами міністра, зернових та зернобобових цьогоріч зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн.

Таким чином показник перевищив попередні прогнози відомства у 100 млн тонн.

У травні Мінагрополітики оцінювало цьогорічний врожай у 100 млн тонн.

В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України.

Водночас в Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба через великі ціни на газ, про це повідомляв Дмитро Разумков.

Нагадаємо, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.

Також зазначимо, що в Україні спостерігається дефіцит якісного борошна.

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