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    Економіка та фінанси

    Українці на свята викидають продуктів на величезну суму

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    Бідно живемо, але поводимося марнотратно - Українці на свята викидають продуктів на величезну суму
    Бідно живемо, але поводимося марнотратно
    фото з відкритих джерел

    До мільярда гривень коштує відправлена в смітник їжа

    В Україні на свята люди викидають на смітник продуктів від 470 млн до мільярда гривень. Більша частина їжі все ще придатна до споживання. Про це інформує Центр управління відходами.

    Забагато зайвого люди купують на Новий рік та Різдво. На 30% більше, ніж потрібно для нормального споживання.

    Адже саме під час свят у людей є спокуса набрати багато смачних продуктів, які потім виявляються зайвими.

    У Центрі управління відходами підготували кілька порад, щоб не купити надлишку:

    • спеціалісти рекомендують ходити в магазин із заздалегідь складеним списком продуктів;
    • варто продумати наперед святкові страви;
    • продукти, які залишились, треба розфасувати по контейнерах;
    • їжу можна перетворити в інші страви з додатковою термічною обробкою.
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    Теги: свята продукти українці магазин
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    Українці на свята викидають продуктів на величезну суму