Застосування касових апаратів та товарний облік: податкова надала роз'яснення

Реєстратори розрахункових операцій можуть бути як апаратними, так і програмними

Товарний облік потрібно вести лише частині ФОПів

Державна податкова служба (ДПС) надала роз'яснення щодо обліку товарних запасів та застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Облік потрібно вести лише частині ФОПів. Про це повідомляє ДПС.

Хто не повинен вести облік

За даними ДПС, не зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО та вести облік товарних запасів фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку І групи.

Зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО, але не зобов’язані вести облік товарних запасів фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку ІІ - ІV груп, якщо вони не здійснюють реалізацію:

технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту,

лікарських засобів та виробів медичного призначення,

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, та напівдорогоцінного каміння, або не є платниками ПДВ.

Кому потрібно вести облік

Із всього загалу фізичних осіб - підприємців - платників єдиного додатку ІІ - ІV груп, обов’язок ведення обліку товарних запасів поширюється лише на платників, які зареєстровані платниками ПДВ або здійснюють реалізацію:

технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

лікарських засобів, виробів медичного призначення;

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

Читайте також: