«Побили?» Мережа обговорює нові фото Гетманцева

На обличчі Гетманцева видно подряпини

У мережі з'явилися нові фото народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. На обличчі «слуги» видно подряпини та, ймовірно, синець. Відповідні світлини Гетманцева на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Андрій Якобчук.

У коментарях до посту люди поцікавилися, що сталося з обличчям чиновника: «Його побили?», «А що з його обличчям?», «Гетманцева побили?».

Зазначимо, 25 січня під Верховну Раду вийшли на мітинг ФОПи. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.