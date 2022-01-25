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    «Побили?» Мережа обговорює нові фото Гетманцева

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    Гетманцев прийшов у Верховну Раду та викликав жваве обговорення - «Побили?» Мережа обговорює нові фото Гетманцева
    Гетманцев прийшов у Верховну Раду та викликав жваве обговорення
    фото: Якобчук Андрій/Facebook

    На обличчі Гетманцева видно подряпини

    У мережі з'явилися нові фото народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. На обличчі «слуги» видно подряпини та, ймовірно, синець. Відповідні світлини Гетманцева на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Андрій Якобчук.

    У коментарях до посту люди поцікавилися, що сталося з обличчям чиновника: «Його побили?», «А що з його обличчям?», «Гетманцева побили?».

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    «Побили?» Мережа обговорює нові фото Гетманцева
    «Побили?» Мережа обговорює нові фото Гетманцева
    фото: Facebook/Якобчук Андрій

    Зазначимо, 25 січня під Верховну Раду вийшли на мітинг ФОПи. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

    Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

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    Теги: бізнес Україна протести у Києві Данило Гетманцев
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    «Побили?» Мережа обговорює нові фото Гетманцева