Гетманцев розповів, яку «вигоду» отримають підприємці від касових апаратів

«Так працює цивілізація»

Використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке з 2022 року стало обов’язковою умовою роботи фізичних осіб – підприємців, насамперед захищає саме їхні інтереси. Таку думку в інтерв’ю «Фактам» висловив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Якщо ти ведеш бізнес по-білому, якщо ти можеш показати свої обсяги продажів – ти можеш взяти кредит, продати свій бізнес, залишити його у спадок, можеш залучити інвестиції, розвиватися, дихати спокійно», – вважає політик та економіст.

На думку парламентаря, працюючи «по-білому», вітчизняні підприємці матимуть значно ширші можливості як щодо залучення інвестицій, так і у питанні захисту своїх прав.

«І можна не хвилюватися, що тебе обдурить постачальник товарів, з яким у тебе відносини лише на довірі. Чи станеться якась трагедія – ти можеш звернутися за захистом своїх прав до держави. Так працює цивілізація», – підсумував Гетманцев.

Як відомо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОПам 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року біля будівлі Верховної Ради України теж відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

17 грудня Верховна Рада не змогла зібрати більшість депутатів, необхідну для ухвалення законопроєкту щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку № 6376.

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