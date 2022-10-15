Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Заступник міністра пояснив, чому підскочили ціни на яйця

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Заступник міністра пояснив, чому підскочили ціни на яйця
Влада каже, що ціни на яйця найближчим часом «вирівняються»
фото: glavcom.ua

Однією з причин є скорочення виробництва яєць

Проблема з подорожчанням яєць пов’язана, по-перше, зі знищенням птахофабрик (зокрема, у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях), по-друге, з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць. Таку заяву зробив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

Маркіян Дмитрасевич зазначив, ціни на яйця найближчим часом «вирівняються». За його словами, підстав для суттєвого здорожчання соняшникової олії, цукру та яєць немає. Навпаки у листопаді українці побачать «певну стабілізацію продовольчих цін».

Стосовно соняшникової олії, то аграрії наразі зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік 9,5 млн тонн.

«Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути», – сказав Дмитрасевич.

Так само, за його словами, ціна на цукор не повинна занадто сильно зрости. Аграрії посіяли 180 тисяч га цукрового буряка, що трохи менше проти минулого року – 224 тисячі га. З зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру.

«Дефіциту цукру не буде, як і його суттєвого здорожчання», – повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Як свідчать фото із супермаркетів та ринків України, зроблені кореспондентами «Главкома» в різних регіонах, за яйця категорії С1 потрібно було віддати пів сотні гривень за десяток, а за категорію С0 яєць просили вже по 60 і навіть 70 грн за 10 штук.

У Держстаті підтвердили, що у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.

Читайте також: Популярно про те, що відбувається з цінами на яйця
Теги: ціни

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці шоковані вартістю продуктів
Про ціни на яйця
5 жовтня, 17:42
Суттєве здорожчання – наслідок одразу кількох чинників 
Ціна на яйця шокує: скільки зараз коштує продукт (фото)
3 жовтня, 20:01
В Україні зросли ціни на продукти
«Золоті» яйця та м'ясо. Які продукти подорожчали найбільше
Вчора, 05:15

Економіка

Заступник міністра пояснив, чому підскочили ціни на яйця
Заступник міністра пояснив, чому підскочили ціни на яйця
Нова допомога від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна
Нова допомога від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Українського міністра обрано головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ
Українського міністра обрано головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ
Окупанти у Херсоні змушують іноземні судна піднімати прапор Росії: реакція МЗС
Окупанти у Херсоні змушують іноземні судна піднімати прапор Росії: реакція МЗС
Уряд анонсував пільгові кредити для відновлення зруйнованих підприємств
Уряд анонсував пільгові кредити для відновлення зруйнованих підприємств

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
421K
Шойгу заявив про готовність до припинення вогню. Банкова відреагувала
152K
Лукашенко закликав країни СНГ воювати за Путіна (відео)
83K
У Києві пролунав вибух
81K
Наступ із Білорусі буде? Лукашенко зробив заяву (відео)
34K
Угорщина викликала голову посольства України: що сталося
28K
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Вчора, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Вчора, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту