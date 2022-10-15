Заступник міністра пояснив, чому підскочили ціни на яйця

Однією з причин є скорочення виробництва яєць

Проблема з подорожчанням яєць пов’язана, по-перше, зі знищенням птахофабрик (зокрема, у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях), по-друге, з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць. Таку заяву зробив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

Маркіян Дмитрасевич зазначив, ціни на яйця найближчим часом «вирівняються». За його словами, підстав для суттєвого здорожчання соняшникової олії, цукру та яєць немає. Навпаки у листопаді українці побачать «певну стабілізацію продовольчих цін».

Стосовно соняшникової олії, то аграрії наразі зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік 9,5 млн тонн.

«Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути», – сказав Дмитрасевич.

Так само, за його словами, ціна на цукор не повинна занадто сильно зрости. Аграрії посіяли 180 тисяч га цукрового буряка, що трохи менше проти минулого року – 224 тисячі га. З зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру.

«Дефіциту цукру не буде, як і його суттєвого здорожчання», – повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Як свідчать фото із супермаркетів та ринків України, зроблені кореспондентами «Главкома» в різних регіонах, за яйця категорії С1 потрібно було віддати пів сотні гривень за десяток, а за категорію С0 яєць просили вже по 60 і навіть 70 грн за 10 штук.

У Держстаті підтвердили, що у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.