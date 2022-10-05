Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото) 

Насамперед на вартість яєць вплинув сезонний фактор

На початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Як свідчать фото із супермаркетів та ринків України, зроблені кореспондентами «Главкома» в різних регіонах, наразі за яйця категорії С1 треба віддати пів сотні гривень за десяток, а за категорію С0 яєць просять вже по 60 і навіть 70 грн за 10 штук.

Київ

Два дні тому у супермаркетах столиці за десяток яєць категорії С1 просили 43.9 грн. Однак сьогодні ціна суттєво змінилася: такі самі яйця подорожчали і коштують вже 54.5 грн.

У магазинах Києва вже можна побачити і зовсім шокуючі цінники: майже 80 грн за десяток яєць.

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Тим часом на ринку теж потрібно буде розкошелитися. Тут яйця вищої категорії вже по 55-60 грн за десяток.

Бровари

Найдешевше за десяток яєць доведеться заплатити 47.50. За словами нашої кореспондентки, у супермаркеті «АТБ» вартість – 54 грн із копійками.

Чернівці

Найдешевші яйця вдалося відшукати в Чернівцях. Зокрема, тут за продукт від молодої курки просять 34 грн за десяток. За категорію С2 треба віддати 42 грн, категорія С1 обійдеться в пів сотні гривень за десяток.

Луцьк

На Волині на ринку за домашні яйця господині просять 60 грн за десяток. У смупермаркетах ціна за категорію С0 – в межах 48-52 грн, залежно від мережі.

Хмельницький

Тут вартість десятка яєць стартує від 35 грн за десяток дрібненьких, до 52-55 грн за десяток вищої категорії.

До слова, вдалося помітити цікаву тенденцію. Так, в українських магазинах дешевшими за вітчизняний продукт виявилися яйця, привезені із сусідньої Польщі. Ціна на них становить 52,3 грн за десяток.

Експерти зазначають, що насамперед на вартість яєць вплинув сезонний фактор. Крім того, на ціни на яйця впливають також вартість зерна, зростання попиту на яйця та сезонна погана несучість курей в осінньо-зимовий період.

Війна в Україні також вплинула на подорожчання яєць. Зокрема, поменшало промислове виробництво яєць через окупацію частини територій України. Наприклад, найбільший їх виробник – агрохолдинг «Авангард» постраждав від війни. Потужності холдингу, зокрема, розташовувалися й на Херсонщині, тож наразі виробництво там або призупинене, або значно ускладенене через бойові дії.

Як-от у Херсонській області розташована одна з найбільших птахофабрик України – «Чорнобаївська птахофабрика», і зараз виробництво яєць на цих потужностях або призупинено, або скорочено через окупацію.

Варто зауважити, що як розповів у розмові з «Главкомом» міністр агрополітики Микола Сольський, вартість зерна – основної складової корму для птиці – в Україні зараз невисока, однак стрімкий стрибок цін на яйця це не зупинило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня роздрібна ціна на курячі яйця зросла за місяць на 21%.