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Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото) 
Вартість яєць визої категорії уже понад 50 грн за десяток 
фото: glavcom.ua 

Насамперед на вартість яєць вплинув сезонний фактор 

На початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Як свідчать фото із супермаркетів та ринків України, зроблені кореспондентами «Главкома» в різних регіонах, наразі за яйця категорії С1 треба віддати пів сотні гривень за десяток, а за категорію С0 яєць просять вже по 60 і навіть 70 грн за 10 штук.

Київ  

Два дні тому у супермаркетах столиці за десяток яєць категорії С1 просили 43.9 грн. Однак сьогодні ціна суттєво змінилася: такі самі яйця подорожчали і коштують вже 54.5 грн. 

Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото)  фото 1
glavcom.ua

У магазинах Києва вже можна побачити і зовсім шокуючі цінники: майже 80 грн за десяток яєць.

4 фото
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Тим часом на ринку теж потрібно буде розкошелитися. Тут яйця вищої категорії вже по 55-60 грн за десяток.

Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото)  фото 2

Бровари  

Найдешевше за десяток яєць доведеться заплатити 47.50. За словами нашої кореспондентки, у супермаркеті «АТБ» вартість – 54 грн із копійками. 

Чернівці

Найдешевші яйця вдалося відшукати в Чернівцях. Зокрема, тут за продукт від молодої курки просять 34 грн за десяток. За категорію С2 треба віддати 42 грн, категорія С1 обійдеться в пів сотні гривень за десяток.

Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото)  фото 3
glavcom.ua

Луцьк

На Волині на ринку за домашні яйця господині просять 60 грн за десяток. У смупермаркетах ціна за категорію С0 – в межах 48-52 грн, залежно від мережі.

Хмельницький

Тут вартість десятка яєць стартує від 35 грн за десяток дрібненьких, до 52-55 грн за десяток вищої категорії.

Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото)  фото 4
glavcom.ua
Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото)  фото 5
glavcom.ua
Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото)  фото 6
glavcom.ua

До слова, вдалося помітити цікаву тенденцію. Так, в українських магазинах дешевшими за вітчизняний продукт виявилися яйця, привезені із сусідньої Польщі. Ціна на них становить 52,3 грн за десяток.

Ціна на яйця шокує: скільки коштує продукт у різних містах (фото)  фото 7
glavcom.ua

Експерти зазначають, що насамперед на вартість яєць вплинув сезонний фактор. Крім того, на ціни на яйця впливають також вартість зерна, зростання попиту на яйця та сезонна погана несучість курей в осінньо-зимовий період. 

Війна в Україні також вплинула на подорожчання яєць. Зокрема, поменшало промислове виробництво яєць через окупацію частини територій України. Наприклад, найбільший їх виробник – агрохолдинг «Авангард» постраждав від війни. Потужності холдингу, зокрема, розташовувалися й на Херсонщині, тож наразі виробництво там або призупинене, або значно ускладенене через бойові дії. 

Як-от у Херсонській області розташована одна з найбільших птахофабрик України – «Чорнобаївська птахофабрика», і зараз виробництво яєць на цих потужностях або призупинено, або скорочено через окупацію.

Варто зауважити, що як розповів у розмові з «Главкомом» міністр агрополітики Микола Сольський, вартість зерна – основної складової корму для птиці – в Україні зараз невисока, однак стрімкий стрибок цін на яйця це не зупинило.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня роздрібна ціна на курячі яйця зросла за місяць на 21%.

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Теги: продукти ціни зерно

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