«Золоті» яйця та м'ясо. Які продукти подорожчали найбільше

Найбільше зросли ціни на яйця та сало

Протягом минулого місяця в Україні суттєво подорожчали яйця, сало та свинина, а от овочі, навпаки, подешевшали. Про це свідчать дані Держстату.

Так, згідно з даними статистичного відомства, порівняно із серпнем 2022 року подорожчали такі продукти:

яйця на 23,0% до 35,1 гривень за десяток,

сало на 13,4% до 149,7 гривень за кілограм,

свинина на 7,5% до 164,3 гривень за кілограм,

яблука на 7,1% до 18,3 гривень за кілограм,

рис на 4,3% до 58,5 гривень за кілограм,

цукор на 4,1% - до 35,6 гривень за кілограм.

У той же час овочі суттєво подешевшали:

капуста на 39,7% до 18,6 гривень за кілограм,

буряк на 33,3% до 13,6 гривень за кілограм,

картопля на 20,1% до 10,8 гривень за кілограм,

морква на 18,5% - до 23,0 гривень за кілограм.

Також упала в ціні і гречана крупа – на 6,5% до 89,8 гривень за кілограм.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Як свідчать фото із супермаркетів та ринків України, зроблені кореспондентами «Главкома» в різних регіонах, наразі за яйця категорії С1 треба віддати пів сотні гривень за десяток, а за категорію С0 яєць просять вже по 60 і навіть 70 грн за 10 штук.

Також раніше повідомлялося, що вже наприкінці жовтня вартість кілограмової пачки впаде із 70 ледь не до 50 грн/кг. Наразі ж зниження цін зупиняють погані погодні умови, що не дозволяють аграріям зібрати урожай.