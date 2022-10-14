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«Золоті» яйця та м'ясо. Які продукти подорожчали найбільше

Альона Боженко
glavcom.ua
«Золоті» яйця та м'ясо. Які продукти подорожчали найбільше
В Україні зросли ціни на продукти
фото: Главком

Найбільше зросли ціни на яйця та сало

Протягом минулого місяця в Україні суттєво подорожчали яйця, сало та свинина, а от овочі, навпаки, подешевшали. Про це свідчать дані Держстату.

Так, згідно з даними статистичного відомства, порівняно із серпнем 2022 року подорожчали такі продукти:

  • яйця на 23,0% до 35,1 гривень за десяток,
  • сало на 13,4% до 149,7 гривень за кілограм,
  • свинина на 7,5% до 164,3 гривень за кілограм,
  • яблука на 7,1% до 18,3 гривень за кілограм,
  • рис на 4,3% до 58,5 гривень за кілограм,
  • цукор на 4,1% - до 35,6 гривень за кілограм.

У той же час овочі суттєво подешевшали:

  • капуста на 39,7% до 18,6 гривень за кілограм,
  • буряк на 33,3% до 13,6 гривень за кілограм,
  • картопля на 20,1% до 10,8 гривень за кілограм,
  • морква на 18,5% - до 23,0 гривень за кілограм.

Також упала в ціні і гречана крупа – на 6,5% до 89,8 гривень за кілограм.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Як свідчать фото із супермаркетів та ринків України, зроблені кореспондентами «Главкома» в різних регіонах, наразі за яйця категорії С1 треба віддати пів сотні гривень за десяток, а за категорію С0 яєць просять вже по 60 і навіть 70 грн за 10 штук.

Також раніше повідомлялося, що вже наприкінці жовтня вартість кілограмової пачки впаде із 70 ледь не до 50 грн/кг. Наразі ж зниження цін зупиняють погані погодні умови, що не дозволяють аграріям зібрати урожай. 

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Теги: овочі продукти ціни

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