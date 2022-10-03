Ціна на яйця шокує: скільки зараз коштує продукт (фото)

Доведеться заплатити 60 грн за десяток яєць – і це ще не межа

Наприкінці вересня – на початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Це пояснюється кількома причинами, серед яких сезонний фактор, популярність яєць на деякі свята, а також вартість зерна. Про це повідомляє «Фокус».

За словами Світлани Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), середня роздрібна ціна на курячі яйця станом на кінець вересня становила 40,90 грн за 10 штук, що на 21% більше, ніж місяць тому і на 17% вище, ніж рік тому. Особливо підвищилися ціни на продукцію вищої категорії, ціна яких часто вища за 60 гривень за десяток яєць.

Як свідчать фото із супермаркетів, зроблені кореспондентом «Главкома», наразі за яйця категорії С1 треба віддати 43,9 грн за десяток, а за категорію С0 яєць просять вже 59,99 грн за 10 штук.

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Експерти зазначають, що насамперед на вартість яєць вплинув сезонний фактор – приблизно 50% домогосподарств знижують пропозицію зі скороченням світлового дня та зниженням температури в Україні.

«Як у мирні, так і у воєнні часи, на ринку яєць спостерігається сезонне коливання цін. З кінця квітня до серпня ціна зменшується разом із приходом на ринок продукції приватних господарств, а з вересня по грудень птахофабрики знову піднімають оптово-відпускні ціни, що призводить до збільшення споживчих цін», – підтверджує тенденцію Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Крім того, на ціни на яйця впливають також вартість зерна, зростання попиту на яйця в період новорічних та великодніх свят, сезонна погана несучість курей в осінньо-зимовий період.

Крім того, війна в Україні також вплинула на подорожчання яєць. Зокрема, поменшало промислове виробництво яєць через окупацію частини територій України, яке за підрахунками вчених Інституту аграрної економіки досягло 25-30%.

«У 2021 році сумарно на території Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей було зосереджено 17% промислового виробництва яєць» – розповідає Світлана Литвин.

Зокрема, за її словами, у Херсонській області розташована одна з найбільших птахофабрик України «Чорнобаївська птахофабрика», і зараз виробництво яєць на цих потужностях або призупинено, або скорочено через окупацію та складність ведення господарської діяльності на прифронтовій території.

Крім того, на початку війни деякі підприємства призупинили інкубаційні процеси для одержання молодих курей-несучок, через що зменшилися обсяги виробництва. Також істотним фактором підвищення цін на яйця стало збільшення вартості кормів, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, імпортного обладнання.

Експерти наголошують, що ціни при цьому ще не досягли свого максимуму.

Крім цього, в Україні спостерігається чергове зростання цін на цибулю.