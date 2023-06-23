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Афери з українським зерном. У Польщі правоохоронці обшукують офіси компаній-імпортерів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Афери з українським зерном. У Польщі правоохоронці обшукують офіси компаній-імпортерів
Поляки розслідують можливі зловживання з українским зерном
фото:www.agropolska.pl

Поляки підозрюють, що компанії незаконно під час імпорту зерна оформляють його як дешеве «технічне»

Національна податкова адміністрація Польщі на запит обласної прокуратури Жешува провела обшуки в офісах компаній та на митних постах у рамках розслідування зловживань під час імпорту зерна з України. Про це пише польське видання Agropolska.

«Було проведено 222 обшуки в офісах імпортерів зерна та митних установах по всій країні», – повідомила в п’ятницю речниця регіональної прокуратури Жешува Ганна Бернат-Ложанська.

«В результаті цих дій було вилучено велику фінансову та бухгалтерську документацію, докази прикордонних перевірок, носії інформації, ділову кореспонденцію та зерно в кількості понад 1000 тонн, яка з високою ймовірністю не відповідала заявленій митній декларації», – зазначила Бернат-Ложанська.

Для обшуків було залучено 800 працівників податкової. Подробиці обшуків не розголошуються.

Прокуратура Жешува розслідує всі випадки зловживань, пов'язані з якістю українського зерна, яке ввозилося як технічне чи промислове та могло бути використане в їжу чи на корм тваринам.

«Імпортери, заявляючи про цільове використання зерна з технічною метою, сподівалися, що вони обійдуть стороною процедури та уникнуть перевірок інспекцій, відповідальних за контроль за даним видом продукції», – пояснили в податковій службі Польщі.

Зазначимо, що генпрокуратура Польщі розпочала розслідування шахрайських схем з українським зерном ще в середині квітня після того, як по країні пройшли хвилі протестів фермерів, які заявляли про неконтрольований імпорт зерна з України.

Зокрема, розслідувалися факти підробки документів, через які зерно з України залишалося на польському ринку, а не йшло транзитом до країн Азії та Африки.

Поляки підозрюють, що компанії незаконно під час імпорту зерна оформляють його як дешеве «технічне». Таке «технічне» зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива. Але імпортери відразу після ввезення в Польщу продавали його на місцевому ринку для виробництва борошна.

У травні прокуратура підтвердила, що імпорт «технічного» зерна з України в Польщу був пов'язаний із масштабним шахрайством, до якого були причетні десятки компаній.

Нагадаємо,  21 квітня, Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи, який тиждень тому було припинено через побоювання Варшави, що приплив дешевого продовольства з України завдає шкоди польським фермерам. Запрацювали нові правила, які дозволяють Україні вивозити продовольство через Польщу до третіх країн. Головна умова – продукти не продаватимуться на польському ринку.

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Теги: прокуратура Польща імпорт зерно транзит розслідування

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