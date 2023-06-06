Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. У ніч на 6 червня у Києві під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 6 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив у Telegram-каналі спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Каховська ГЕС знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

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«Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють», – йдеться у дописі.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у себе в Telegram-каналі закликав мешканців Херсонщини найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.

Робота ППО на Київщині

У ніч на 6 червня у Києві під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони.

Тим часом моніторингові групи повідомляють про ще одну партію ракет, яка наразі наближається до столиці.

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Пізніше Кличко повідомив, що надійшов виклик в Дарницькому районі столиці.

У КМВА повідомили про падіння уламків на проїжджу частину в Деснянському районі.

Вибухи у Харкові та області

Російські війська завдають ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.

«Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи – як мінімум пролунало кілька», – йдеться у повідомленні мера.

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Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.

«Попередньо - ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком на Харківщині

У Куп'янському районі Харківщини російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

«В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом», – підкреслив Синєгубов.

Синєгубов уточнив, що заміри не свідчать про наявність аміаку в повітрі в Куп’янську. Фахівці вважають, що загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.

Брюссель продовжив обмеження на імпорт з України для п'яти країн ЄС

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

«До 15 вересня 2023 року ЄС поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи, прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України», – повідомляє Єврокомісія.

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Там також додали, що сфера застосування обмежувальних заходів для цих продуктів скоротиться із 17 до шести тарифних ліній. Як повідомляло джерело «Європравди», з-під дії заборони буде виключено тверді сорти пшениці, гібриди кукурудзи, а також матеріал для сівби та спельту.

Ці тимчасові та цілеспрямовані заходи були прийняті через логістичні вузькі місця щодо цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині та за умови, що країни-члени не збережуть жодних обмежувальних заходів.

«Поетапне скасування дозволить значно покращити роботу «шляхів солідарності» та розв'язати проблеми, пов'язані з вивезенням українського зерна з країни під час цьогорічного врожаю», – вважають у ЄС.

Україна може отримати десятки австралійських винищувачів F/A-18

Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18. Про це повідомило видання The Australian Financial Review із посиланням на власні джерела.

Джерела в уряді Австралії повідомили, що США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення Вашингтона передачі літаків необхідно, оскільки США володіють інтелектуальною власністю на винищувачі. Повідомляється, що 41 літак було списано з озброєння Королівських військово-повітряних сил і замінено сучасними F-35.

Списані літаки F/A-18 стоять в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні під Ньюкаслом. Раніше передбачалося, що винищувачі утилізують або продадуть приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace для використання в США як «ворогів» для навчання пілотів.

Інше джерело, близьке до переговорів, погодилося, що немає сенсу знищувати абсолютно справні літаки, які, за його словами, можуть бути приведені в бойову готовність протягом чотирьох місяців і використані для відображення вторгнення РФ.