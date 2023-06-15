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Румунія хоче продовжити обмеження імпорту зерна з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Румунія хоче продовжити обмеження імпорту зерна з України
Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, Румунія хоче обмежети імпорт ще 10 продуктів
фото з відкритих джерел

Зокрема до списку заборон на імпорт можуть потрапити мед, м'ясо, а також продукти

Румунія проситиме Європейську комісію продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця поточного року. Про це заявив виконувач обов'язків міністра з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Румунії Флорін Барбу, пише EURACTIV.

«Заборона діє до 15 вересня. Я поговорю з колегами з інших країн, і ми будемо просити про продовження до 31 грудня. Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, я спробую додати до 10 продуктів», – заявив Барбу.

Зокрема до списку заборон на імпорт можуть потрапити мед, м'ясо, а також «інші румунські пріоритети, щоб румунські фермери могли продавати місцеву продукцію».

У квітні міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа Європейській комісії із закликом розширити перелік продуктів з України, ввезення яких на територію цих країн має бути заборонено.

Раніше країни скаржилися, що дешеве українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

Вже на початку травня ЄК заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до вищезгаданих країн, а саме: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

Нагадаємо, розблокування роботи портів надзвичайно важливе для України, адже забезпечить великі суми валютних надходжень. Водночас це не менш важливо для світу, який потребує української продукцію – насамперед, зерно та товари важкої промисловості.

До слова, Чорноморська зернова ініціатива (BSGI) була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року. Однак Росія, ймовірно, продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

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Теги: зерно Європейський союз Румунія імпорт

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