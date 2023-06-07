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Скасування цінових обмежень дозволить вільно імпортувати електроенергію для проходження зими – «Перша енергетична рада»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Скасування цінових обмежень дозволить вільно імпортувати електроенергію для проходження зими – «Перша енергетична рада»
«На думку ГО «Перша енергетична рада», встановлення нових цінових обмежень на ринку електричної енергії на запропонованих рівнях не вирішує завдання належної підготовки до наступного опалювального сезону»
фото з відкритих джерел

Раніше «Донбасенерго» закликала НКРЕКП невідкладно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії

Поточні цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) є збитковими для більшості вітчизняних виробників електроенергії і унеможливлюють здійснення імпорту в достатніх обсягах. Про це йдеться в повідомленні громадської організації «Перша енергетична рада» (ПЕР).

«31 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення щодо скасування граничних цін на ринку електроенергії. Рішення є правильним, хоча й очевидно запізнілим. Чинні граничні ціни є збитковими для більшості вітчизняних виробників електроенергії і унеможливлюють здійснення імпорту в достатніх обсягах через вищу вартість електроенергії на європейському ринку», – йдеться в ньому.

В той же час «Перша енергетична рада» додає, що 8 червня, на розгляд Комісії винесено питання щодо схвалення проєкту рішення «Про встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». Проєктом пропонується підвищення чинних максимальних граничних цін на 35% та фактична відміна мінімальних граничних цін.

Також на думку ГО, в проєкті зберігаються хибні практики диференціації прайс-кепів окремо для годин мінімального і максимального навантаження, а також прив’язки прайс-кепів на балансуючому ринку до фактичних цін на ринку «на добу наперед», що викривляє економічні стимули для учасників ринку і спотворює ринкове ціноутворення. 

«На думку ГО «Перша енергетична рада», встановлення нових цінових обмежень на ринку електричної енергії на запропонованих рівнях не вирішує завдання належної підготовки до наступного опалювального сезону», – підкреслили в організації.

Раніше «Донбасенерго» закликала НКРЕКП невідкладно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП тарифи електроенергія

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Особисті фінанси

Скасування цінових обмежень дозволить вільно імпортувати електроенергію для проходження зими – «Перша енергетична рада»
Скасування цінових обмежень дозволить вільно імпортувати електроенергію для проходження зими – «Перша енергетична рада»
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