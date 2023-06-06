Брюссель продовжує пом’якшене обмеження на імпорт з України для п'яти країн Євросоюзу

Ці заходи відповідають зобов’язанню ЄС підтримувати Україну та зберігати її спроможність експортувати зерно

Призупинення імпортних мит, квот і заходів торгового захисту щодо українського експорту до Європейського Союзу діятиме ще рік

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати. Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії.

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«До 15 вересня 2023 року ЄС поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи, прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України», – повідомляє Єврокомісія.

Там також додали, що сфера застосування обмежувальних заходів для цих продуктів скоротиться із 17 до шести тарифних ліній. Як повідомляло джерело «Європравди», з-під дії заборони буде виключено тверді сорти пшениці, гібриди кукурудзи, а також матеріал для сівби та спельту.

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Ці тимчасові та цілеспрямовані заходи були прийняті через логістичні вузькі місця щодо цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині та за умови, що країни-члени не збережуть жодних обмежувальних заходів.

«Поетапне скасування дозволить значно покращити роботу «шляхів солідарності» та розв'язати проблеми, пов'язані з вивезенням українського зерна з країни під час цьогорічного врожаю», – вважають у ЄС.

Нагадаємо, 2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

Раніше повідомлялося, що ЄС наполягатиме на продовженні обмежень на імпорт українського зерна до жовтня.