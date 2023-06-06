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Держаудитслужба назвала компанію, де зарплати такі ж космічні, як і у «Нафтогазі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Держаудитслужба назвала компанію, де зарплати такі ж космічні, як і у «Нафтогазі»
Басалаєва: «Ситуація в «Укренерго» не краща, ніж у «Нафтогазі»
фото з відкритих джерел

За словами очільниці Держаудитслужби, заробітна плата в «Укренерго» становить 400 тис. грн

Держаудитслужба фіксує у деяких національних компаніях схему-аутсорсу, коли під час передачі компанією частини завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду їх виконують штатні працівники, які й без того мали б виконувати ці завдання. Про це розповіла «Главкому» нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

«Вони (компанії – «Главком»), попри наявність в себе, наприклад, ІТ-департаменту, замовляють аутсорс. І на аутсорсі (парадокс!) сидять ті самі айтішники, що і в департаменті, тільки за сумісництвом. Наприклад, така історія в «Укренерго». Так якщо це ті самі люди, які виконують послуги, тоді навіщо цей аутсорс потрібен? Але, на жаль, вони в законодавчій площині. Я єдине, що питала: покажіть мені табель обліку робочого часу, він же не може вісім годин працювати і там, і там. Це максимум, що я могла зробити», – пояснює Басалаєва.

Як зазначає очільниця Держаудитслужби, ситуація в «Укренерго» не краща за «Нафтогаз», там заробітна плата становить 400 тис. грн.

«Згідно з договорами винагороди із членами наглядової ради складають 288 тис. грн. У голови правління – 540 тис. грн на місяць. У членів правління – від 228 тис. грн до 330 тис. грн на місяць. Оклади директорів структурних підрозділів – 170-210 тис. грн (зокрема директорам структурних підрозділів в червні 2022 року нараховано та виплачено 2,2-2,3 млн грн разом із квартальною премією, надбавкою за стаж роботи в енергетиці, оплатою відпустки, матеріальною допомогою на оздоровлення, винагородою за підсумками роботи за рік)», – розповіла Басалаєва.

Нагадаємо, державні аудитори перевірять «Нафтогаз» у третьому чи четвертому кварталі 2023 року.

До слова, компанія «Харківська ТЕЦ-5» звернулась до суду із позовом до НЕК «Укренерго» щодо стягнення 152,4 млн гривень боргу на балансуючому ринку.

Як зазначається, позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за Договором про участь у балансуючому ринку №0695-04113 від 13.03.2020, в частині здійснення розрахунків.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначено на 19 червня.

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Теги: Алла Басалаєва Укренерго Нафтогаз України

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