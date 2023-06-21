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Виробник шоколаду Milka недолуго виправдався, чому спонсорує Росію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Виробник шоколаду Milka недолуго виправдався, чому спонсорує Росію
Одна з кондитерських компаній рішучо відмовляється покидати ринок РФ
фото: ілюстративне

Mondelez International висловила побоювання, що після повного уходу з ринку країни-агресора  доходи і активи «можуть потрапити в чужі руки»

Відома компанія Mondelez International, що володіє такими брендами, як Milka, Oreo, Toblerone, Trident, Cadbury та Alpen Gold, не зважилася на повний вихід з Росії після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україні, як це зробили десятки інших світових брендів. Навпаки, виробники заробляють все більше і залишати країну не збираються. Про це пише видання Rzeczpospolita. 

Видання наводить слова президента концерну Вінценца Грубера для Reuters, де він, нібито, нарікає на «упереджене ставлення» до його фірми, але припиняти бізнес у Росії не збирається. 

«Нам усім боляче бачити, як нашу компанію шельмують, ставляться до неї інакше, ніж до її конкурентів, не беручи до уваги реальну ситуацію», – написав Грубер у відправленому електронною поштою зверненні своїм співробітникам, додавши, що багато інших західних брендів також не залишили Росію. При цьому жодних марок він не назвав. «Якби бойкот поширювався на всі бренди, чиї материнські компанії працюють у Росії, виникли б проблеми із забезпеченням продовольством», – зазначив Грубер.

Бойкот фірми Mondelez International різними скандинавськими компаніями, зокрема авіалініями SAS, розпочався минулого тижня у Швеції та Норвегії. Це стало реакцією на те, що українське Національне агентство із запобігання корупції у травні назвало Mondelez «міжнародним спонсором війни», оскільки фірма, як і раніше, продає свою продукцію в Росії.
Незважаючи на бойкот європейців, Mondelez International відмовлятися від бізнесу у Росії не збирається. Компанія обмежилася тим, що оголосила про виділення до кінця року зі своїх міжнародних структур російської фірми. «Наш план полягає в тому, щоб бізнес у Росії став незалежним і володів незалежним ланцюжком поставок», – йдеться в повідомленні. Проте компанія не закриватиметься чи продаватиметься, оскільки, як пояснюється, є побоювання, що доходи та активи «можуть потрапити в чужі руки».

9 березня цьго року компанія Mondelez пообіцяла, що вона «зменшить» у РФ несуттєві проекти і зосередиться на «основній оферті». Концерн також додав, що він «зменшив» діяльність, припинивши в Росії нові капіталовкладення, впровадження нових продуктів та витрати на рекламу в російських ЗМІ.

Однак Mondelez продовжує комерційну діяльність у РФ і, згідно з митними даними, що охоплюють період з 1 січня 2021 року по 31 березня 2023 року, нарощує постачання деяких своїх товарів. Постачання в Росію таких продуктів, як шоколад Milka, починаючи з квітня 2022 року до кінця березня наступного року зросло на 131% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і сягло 22,4 мільйони кілограм.

В останні місяці рентабельність російського бізнесу концерну Mondelez підвищилася, оскільки компанія нібито призупинила рекламу та підвищила ціни. Про те, що справи компанії в Росії йдуть добре, свідчать дані звіту за перший квартал 2023 року, представлені нею в Комісію з цінних паперів і бірж США.

Прессекретар Mondelez коментувати митні дані відмовився. Однак у своїй заяві концерн повідомив, що із січня загальні обороти компанії в Росії «впали двозначно», а обсяг імпорту та частка ринку при цьому значно знизилися. Компанія не надала жодних конкретних цифр. Концерн також заявив, що відомості про продаж, імпорт та експорт у масштабах країни він не розкриватиме.

Конкуренти Mondelez, зокрема Nestle, також продовжують працювати у Росії. Утім, як і багато інших компаній, які виробляють споживчі товари. Nestle у своєму останньому річному звіті повідомила, що володіє у Росії шістьма фабриками, зокрема кондитерськими.

Нагадаємо, шведські супермаркети зробили антирекламу для брендів, які не вийшли із ринку країни-агресора. Шведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація Mondelez International, яка виготовляє шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печиво Oreo, сир Philadelphia та інші популярні продукти, у «чорному списку України» через те, що вона не закрила свої філії на території країни-агресора. Шведські ЗМІ кожного дня пишуть, як великі споживачі відмовляються від продукції Mondelez International. Авіаперевізник Scandinavian Airlines System (SAS), компанія поромних перевезень Stena Line, продуктові магазини в містах Шьорн (Tjörn) та Юмео (Umeå) відмовляються від продажу продукції Mondelez.

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Теги: експорт імпорт бізнес продукти супермаркет шоколад

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