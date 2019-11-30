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    Економіка та фінанси

    Зеленський про тарифи на газ: Платити неможливо, зменшити

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський про тарифи на газ: Платити неможливо, зменшити
    Президент України Володимир Зеленський

    Ціни на газ зменшились, а тарифи ні – президент

    Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з наради в Офісі Президента, де посадовці шукали шляхи зниження тарифів на газ.

    Відповідне відео він розмістив у себе на сторінці у Facebook.

    «Ціни на газ зменшились, а тарифи – ні. Чому так? Шукаємо шляхи, як знизити ціну та зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення. «Платити неможливо, зменшити», – написав Зеленський.

    На відео видно, що на нараді, зокрема, присутній Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, глава Офісу Президента Андрій Богдан, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Як повідомлялося, уряд скасував існуючі обмеження на тарифи на опалення та гарячу воду.

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    Нагадаємо, у квитанціях за комунальні послуги, які споживачі отримали в листопаді, вказується повна сума за спожиті послуги, без відображення розміру субсидії або пільги. Порядок їх нарахування не змінився, мова йде тільки про перехід на монетизовану форму виплати.

    газ тарифи ціни опалення Володимир Зеленський Андрій Богдан Олексій Гончарук Олексій Оржель
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