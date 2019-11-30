Світові ціни на нафту впали на тлі напруженості у відносинах США і Китаю



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Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,44 долара до 62,43 долара за барель

У США ціни на сиру нафту в США впали більш ніж на 4%

У п'ятницю, 29 листопада, світові ціни на нафту впали на тлі нової торгової напруженості між США і Китаєм і рекордно високим видобутком нафти в США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у США ціни на сиру нафту в США впали більш ніж на 4%.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,44 долара до 62,43 долара за барель, і знизилися на 1,5% за тиждень. Ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) впали на 2,94 дол. до 55,17 дол., що склало 4,1% за тиждень.

Показники зросли в листопаді частково на тлі очікувань трейдерів щодо укладення між США і Китаєм первинної торгової угоди. Але ці прогнози виявилися малоймовірними після того, як Китай попередив Сполучені Штати про прийняття «жорстких заходів» у відповідь на законодавство США про підтримку антиурядових демонстрантів у Гонконгу.

Ціни також підтримувалися напередодні зустрічі Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на наступному тижні. Очікується, що група, відома як ОПЕК+, продовжить чинне скорочення видобутку нафти до середини 2020 року.