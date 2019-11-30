Оржель допустив повернення прямого постачання газу з Росії



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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

За словами міністра, в разі прямих постачань ціна на газ має бути прив'язана до європейського індикатору

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

Про це стало відомо в ефірі ток-шоу «Свобода слова», коли Оржель відповів на пряме питання нардепа Олексія Гончаренко: «Чи ви допускаєте можливість прямих постачань газу з Російської Федерації?»

«Все дуже просто в нашій розмові з російською стороною. Ми чотири роки отримуємо ціну на газ – це ціна для Європи плюс транспортування назад, тобто у нас одна з найбільших цін, і ми маємо конкурувати на міжнародних ринках нашими товарами. Коли ми говоримо зараз з російською стороною, і ми кажемо що це дуже чітка позиція… Ми кажемо, що якщо ми з вами і можемо домовлятися про прямі поставки, то ціна має бути прив'язана до європейського індикатору», - сказав Оржель.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.