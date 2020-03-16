У Києві дезінфікують житлові будинки



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Проводиться дезінфекція сходових клітин, ліфтів, ручок дверей, перил

Комунальники продовжують проводити дезінфекцію в житлових будинках Києва. Також керівники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) отримають допомогу у вигляді дезінфікуючих речовин. Про це під час пресбрифінгу щодо обмежувальних заходів в Києві повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«З суботи ми дезінфікуємо сходові клітини, ліфтові кабіни, ручки дверей, сходові перила тощо. Ця робота не припиняється керуючими компаніями, адже ми усвідомлюємо як важливо дотримуватись елементарних санітарних правил та вказівок епідеміологів, Держпродспоживслужби», – сказав він.

Пантелеєв також закликав керівників ОСББ та ЖБК провести аналогічну дезінфекцію в житлових будинках: «Вже завтра ви можете звернутись до комунальних керуючих компаній, принести відповідного листа та отримати на місці дезінфікуючі речовини та роз’яснення щодо користування».

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Столичний комунальний транспорт дезинфікують на кінцевих зупинках маршрутів. Також проводитиметься дезінфекція ліфтових кабін, сходових клітин та під’їздів житлових будинків.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.

Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.