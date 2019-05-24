Зеленський і Смолій обговорили роботу банківської системи



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Володимир Зеленський і Яків Смолій Фото: twitter.com/YSmolii

Смолій зазначив, що зустріч з президентом була змістовною

Президент України Володимир Зеленський і глава Національного банку України Яків Смолій обговорили питання співпраці з Міжнародним валютним фондом і важливість незалежності НБУ.

Про це Смолій написав в Twitter.

За словами голови НБУ, зустріч з президентом була змістовною.

«У мене була перша зустріч з президентом Зеленським. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ і важливість незалежності НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності«, - написав Смолій.

Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap — Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 травня 2019 р.

Нагадаємо, 21 травня в Україну прибула місія МВФ. Представники фонду провели зустріч з міністеркою фінансів та прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. До 31 травня місія МВФ зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Місія перебуватиме в Україні протягом 2 тижнів та має ухвалити рішення про виділення траншу МВФ на 1,3 мільярда доларів або розпочати процес перегляду чинної програми.

Раніше американський банк JP Morgan, прогнозував, що до кінця 2019 року Україні не вдасться отримати новий транш Міжнародного валютного фонду в межах кредитної програми stand-by.

18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову кредитну програму для України та ухвалила рішення про виділення першого траншу на 1,4 мільярда доларів. Перший транш МВФ у межах нової кредитної програми, перерахували Україні 21 грудня 2018 року. Його зарахували до міжнародних резервів України. Всього протягом 2019 року Україна має отримати ще 2 транші МВФ.

Черговий транш МВФ необхідний для підтримання фінансової стабільності України та уникнення настання технічного дефолту — ситуації, коли Україна не зможе розрахуватись за кредитними зобов’язаннями.



