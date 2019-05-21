В Україні сьогодні починає роботу місія МВФ



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За підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу

21 травня в Україні починає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду, яка прибула для того, щоб надати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці.

Зазначається, що місія МВФ перебуватиме в Україні 2 тижні. Протягом цього періоду представники фонду планують провести низку зустрічей з українськими урядовцями.

За підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Зазначимо, що серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі, зменшення розміру дефіциту державного бюджету. Також до цих вимог додалось запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яку Конституційний суд визнав неконституційною.

Разом з місією МВФ, в Україні працюватимуть представники ЄС, які ухвалюватимуть рішення про продовження програми макроекономічної допомоги та виділення нового траншу у розмірі 500 мільйонів євро. Водночас для ЄС ключовою умовою надання траншу є продовження співпраці з МВФ.

Відзначимо, в грудні Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою на суму 3,9 млрд доларів. У рамках 14-місячної програми підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) Україні буде виділено три транші.