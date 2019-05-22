Зеленський домовився про зустріч з місією МВФ



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Фото: сайт Адміністрації президента

Зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду відбудеться наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві.

Як повідомляють на Банковій, зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано.

Наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями.

Нагадаємо, місія МВФ прибула до Києва 20 травня для оцінювання виконання поточної програми співпраці з Україною за програмою stand-by і консультацій щодо IV статті статуту МВФ і початку зустрічі 21 травня.

У ЗМІ в середу з'явилися повідомлення про нібито дострокове згортання місії, проте в представництві МВФ заявили, що експерти фонду продовжують свої зустрічі з владою.

Рішення Зеленського про розпуск ВР і подальша заява про відставку прем'єра справді створили проблему для роботи місії, проте вона залишається в Києві.