Кошти МВФ Україні поки не дуже потрібні – голова Ради Нацбанку



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МВФ нам потрібен як зовнішня підтримка , - економіст

Нам потрібне стратегічне співробітництво з МВФ на випадок екстраординарних обставин, - Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що Україні зараз потрібна нова Програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом, а не його кошти. Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Данилишина, поки що ми відчуваємо приплив капіталу в країну, «і нам кошти Фонду не дуже потрібні». «Потрібне стратегічне співробітництво з МВФ, провідними світовими фінансовими структурами на випадок екстраординарних обставин – світової фінансової кризи, неврожаю, одночасного обвалу цін на стальний прокат та зернові і т.д. Враховуючи прорахунки в монетарній політиці і невеликий обсяг чистих золотовалютних резервів, МВФ нам потрібен як зовнішня підтримка», - пояснює голова Ради НБУ.

Данилишин наголошує, що економічна криза «дуже ймовірна». «І не тільки через події у світі, а й через військову агресію РФ, або неврожай. Поки що Україні везло. Я б сказав навіть, що останні два-три роки Бог любить Україну і компенсує українцям все те, що недоробив уряд або НБУ, гарним врожаєм, непоганими цінами на експорт. Але так буде не завжди. А МВФ – якщо дивитись комплексно – він забезпечував зовнішню підтримку, але за нас самих працювати не буде і від кризи нас не врятує. Тут потрібна злагоджена командна гра уряду, НБУ, роботодавців, виробників, захисту національних виробників, внутрішнього ринку. Я повністю поділяю те, що робить Трамп, захищаючи своїх виробників», - підкреслив економіст.

Данилишин говорить, що на сьогодні Україна і МВФ «досягли домовленості на рівні керівництва Фонду і ми взяли на себе кілька зобов’язань в т.ч. щодо земельної реформи (7 грудня Міжнародний валютний фонд досяг домовленості з нашим урядом щодо нової програми розширеного фінансування – «Главком»). «Тому поки Програма не підписана, говорити про те, що домовленості досягнуті не варто», - стверджує голова Ради НБУ.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

До відома, з 1 липня цього року Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру. Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.

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