Яценюк про звинувачення Порошенка в держзраді: абсурд та ідіотизм

Експрем’єр вважає, що у справі Порошенка «усе стане на свої місця»

За словами Яценюка, він був упевнений, що Порошенко повернеться до України

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає кримінальне провадження проти п'ятого президента України, нардепа від «Європейської солідарності» Петра Порошенка «абсурдним» і з юридичного, і з політичного погляду. Про це він сказав в інтерв'ю російському каналу «Дождь».

За словами Яценюка, він був упевнений, що Порошенко повернеться до України.

«Загалом ця кримінальна справа та обвинувачення Петра Порошенка в державній зраді – це абсурд і юридично, і політично. Тому думаю, що і це минеться, і це ми переживемо.. Ще раз повторюю: політично обвинувачення Петра Порошенка у держзраді – ідіотизм. Юридично обвинувачення Петра Порошенка в держзраді – абсурд. Як це далі розвиватиметься? У нас уже є, в Україні, щеплення проти виборчого та політичного переслідування і правосуддя. Це в Україні не працює. Тому ще раз наголошу: усе стане на свої місця», – сказав Яценюк.

На запитання, чи має до цього стосунок президент України Володимир Зеленський, Яценюк відповів, що в ефірі російського каналу Зеленського він не обговорюватиме, «а в ефірі українських – із великим задоволенням».

17 січня стало відомо, що народний депутат і п'ятий президент Петро Порошенко перебував у базі внутрішньодержавного розшуку. Як тільки ця інформація розійшлась у ЗМІ, його звідти терміново видалили.

Згодом МВС роз’яснив, чому Порошенка внесли до бази розшуку.

Як відомо, напередодні Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на 19 січня.

Раніше слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле. Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

У понеділок о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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