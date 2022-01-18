CNN: глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським

За інформацією ЗМІ, поїздка була спланована заздалегідь

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс минулого тижня таємно зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також він провів переговори з українською розвідкою. Про це повідомляє CNN.

Як уточнює телекомпанія, поїздка була спланована заздалегідь, а не викликана якими-небудь новими екстреними обставинами.

Від своїх джерел видання дізналося, що минулої середи 12 січня глава ЦРУ перебував з візитом в Україні

Під час минулих зустрічей обговорювалася ймовірність російського вторгнення в Україну. CNN не наводить будь-яких інших подробиць.

Телеканал нагадує, що директор ЦРУ служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом останніх кількох місяців, коли РФ стягувала свої сили до українського кордону.

Україну в понеділок також відвідала група американських сенаторів, що представляють як Демократичну, так і Республіканську партії.

Як заявив Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Натомість американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві нашої держави самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.