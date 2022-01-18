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    CNN: глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським

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    Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня зустрівся з президентом України - CNN: глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським

    Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня зустрівся з президентом України

    фото: Голос Америки

    За інформацією ЗМІ, поїздка була спланована заздалегідь

    Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс минулого тижня таємно зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також він провів переговори з українською розвідкою. Про це повідомляє CNN.

    Як уточнює телекомпанія, поїздка була спланована заздалегідь, а не викликана якими-небудь новими екстреними обставинами.

    Від своїх джерел видання дізналося, що минулої середи 12 січня глава ЦРУ перебував з візитом в Україні

    Під час минулих зустрічей обговорювалася ймовірність російського вторгнення в Україну. CNN не наводить будь-яких інших подробиць.

    Телеканал нагадує, що директор ЦРУ служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом останніх кількох місяців, коли РФ стягувала свої сили до українського кордону.

    Україну в понеділок також відвідала група американських сенаторів, що представляють як Демократичну, так і Республіканську партії.

    Як заявив Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

    Натомість американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві нашої держави самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

    До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

    Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

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    Теги: розвідка США політика ЦРУ Володимир Зеленський Україна
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    CNN: глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським