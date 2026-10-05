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Уряд спростив батькам отримання дитячих виплат: що змінилося

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Уряд спростив батькам отримання дитячих виплат: що змінилося
Дитячі виплати можна буде отримувати на один спеціальний рахунок «Дія.Картки»
фото: з відкритих джерел

Чотири дитячі виплати тепер можна отримувати на одну картку

Уряд змінив механізм виплати окремих видів державної допомоги для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Тепер на один спеціальний рахунок «Дія.Картки» можна буде отримувати чотири види допомоги:

  • компенсацію за «Пакунок малюка»;
  • допомогу для догляду за дитиною до одного року;
  • допомогу «єЯсла»;
  • «Пакунок школяра».

Як отримувати виплати

Спеціальний рахунок «Дія.Картки» можна відкрити заздалегідь через застосунок уповноваженого банку.

Якщо після цього подати заяву на допомогу для догляду за дитиною до одного року або «єЯсла» через ЦНАП, орган Пенсійного фонду чи територіальну громаду, система автоматично підтягне вже відкритий рахунок.

Якщо спеціального рахунку немає, під час подання заяви система сформує QR-код для його швидкого відкриття. Після цього можна буде завершити оформлення допомоги онлайн.

Для тих, хто хоче отримувати кошти через «Ощадбанк», механізм також залишається доступним. Спеціальний рахунок відкриватиметься після звернення до ЦНАП, територіальної громади або органу Пенсійного фонду.

Що буде з уже відкритими рахунками

Раніше відкриті спеціальні рахунки продовжують діяти, тому переоформлювати їх не потрібно.

Якщо людина має кілька спеціальних рахунків, виплата надходитиме на той, який було відкрито останнім.

Також скасовано 90-денне обмеження на використання залишку коштів. Тобто невикористані гроші на спеціальному рахунку більше не потрібно витратити протягом 90 днів.

Нагадаємо, з 2027 року в Україні планують змінити систему державної підтримки сімей. Йдеться не лише про збільшення грошових виплат, а й про розширення соціальних послуг для дітей та їхніх батьків. «Главком» розповідав, як може змінитися система допомоги.

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Теги: соцвиплати батьки Пенсійний фонд

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