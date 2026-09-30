Пенсійний фонд роз'яснив, який дохід врахують підприємцям для субсидії

Для підприємців діють окремі правила розрахунку доходу під час призначення житлової субсидії

ФОП на спрощеній системі оподаткування під час розрахунку житлової субсидії зараховують дохід незалежно від того, отримував підприємець фактичний заробіток чи ні. Для першої групи враховують одну мінімальну зарплату, для другої – дві, а для третьої – три. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

За даними ПФУ, такі правила визначені пунктом 9 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №632.

Скільки доходу враховують

Для підприємців на спрощеній системі оподаткування до сукупного доходу за кожен місяць розрахункового періоду зараховують:

ФОП першої групи – одну мінімальну зарплату;

ФОП другої групи – дві мінімальні зарплати;

ФОП третьої групи – три мінімальні зарплати.

При цьому дохід розраховують незалежно від того, чи отримував підприємець фактичний дохід у відповідному місяці. Розмір мінімальної зарплати визначають станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

ПФУ також зазначає, що для ФОП першої–третьої груп не враховується дохід від підприємницької діяльності, інформацію про який Державна податкова служба вже надала Пенсійному фонду на його запит. Групу платника єдиного податку визначають за станом на останній місяць періоду, за який враховуються доходи.

За який період рахують дохід

Якщо субсидію призначають не з початку опалювального або неопалювального сезону, враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за субсидією. Таке правило передбачене пунктом 37 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну №848.

Таким чином, відсутність фактичного доходу у ФОП на спрощеній системі сама по собі не означає, що для розрахунку субсидії буде враховано нульовий дохід: його визначають за встановленою формулою залежно від групи єдиного податку.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, які виплати не враховуються під час визначення сукупного доходу сім’ї для призначення житлової субсидії. Зокрема, Пенсійний фонд пояснював, що одноразова допомога «Зимова підтримка» не впливатиме на розрахунок субсидії.