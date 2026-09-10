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Скандал із харчуванням школярів на Житомирщині. ОВА відреагувала на публікацію «Главкома»

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Скандал із харчуванням школярів на Житомирщині. ОВА відреагувала на публікацію «Главкома»
Нарада щодо організації шкільного харчування в Житомирській ОВА
Фото: Facebook / Віталій Бунечко

Після резонансу в області вирішили посилити моніторинг організації гарячого харчування школярів

Після появи у соцмережах фото шкільного обіду з ліцею №19 у Житомирі та публікації «Главкома» в обласній військовій адміністрації провели нараду щодо організації безкоштовного харчування учнів і вирішили перевірити ситуацію в навчальному закладі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис начальника ОВА Віталія Бунечка у Facebook.

За словами начальника ОВА, меню, яке обговорювали в соцмережах, цього дня справді подавали учням у ланчбоксах. Водночас оприлюднена світлина, як стверджує Бунечко, не повністю відповідала оригінальній порції. «Схоже на те, що порцію сфотографували вже після того, як діти поїли», – вважає Бунечко.

Тобто світлина, яка стала приводом для обговорення якості шкільного харчування, за версією ОВА, відображала вже неповний обід. Водночас в адміністрації не заперечують, що саме це меню того дня отримували учні.

Водночас не уточнюється, що саме з обіду, зображеного на світлині, діти могли вже з’їсти, і якою була повна порція на момент подачі. В адміністрації лише зазначили, що оприлюднене фото не повністю відповідало оригінальній порції.

На фото не видно очевидних слідів того, що від окремих продуктів відкушували чи їх уже частково з’їли: овочі на вигляд цілі, а шматочок м’яса має рівний край.

За словами користувачів Facebook, шкільний обід в 19 ліцеї Житомира
За словами користувачів Facebook, шкільний обід в 19 ліцеї Житомира
Скриншот коментарів: Facebook / Житомир.info
Скандал із харчуванням школярів на Житомирщині. ОВА відреагувала на публікацію «Главкома» фото 1

Зовнішній вигляд порції радше може свідчити про неакуратну подачу страви. Гарнір, схожий на кашу чи іншу круп’яну страву, змішаний із підливою, через що їжа має не надто апетитний вигляд. Тож пояснення ОВА щодо того, що обід сфотографували після їжі, залишається саме припущенням, адже не уточнюється, які продукти могли бути з’їдені до моменту фотографування.

Ліцей №19 відвідали заступниця начальника ОВА Наталія Арендарчук та уповноважена з прав дитини Олена Орлова. Вони поспілкувалися з учнями, батьками та педагогами.

Бунечко також заявив, що за словами дітей та батьків, загалом вони позитивно оцінюють запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів.

«Безумовно, діти можуть мати свої смакові уподобання і щось не доїдати. Втім, не варто робити з цього необґрунтованих сенсацій та намагатися дискредитувати дитяче харчування в школах загалом», – наголосив він.

Водночас після резонансу в області створили робочу групу, яка перевірятиме якість організації гарячого харчування учнів 1–11 класів. До неї увійшли представники ОВА, департаменту освіти і науки, Держпродспоживслужби та Офісу уповноваженого з прав людини в Житомирській області.

Нагадаємо, 9 вересня «Главком» писав про фото шкільних обідів у Житомирі, які батьки публікували у Facebook. Допис із фотографією обіду з одного з ліцеїв зібрав понад тисячу коментарів. Користувачі ділилися власними світлинами харчування дітей та по-різному оцінювали якість страв.

На ситуацію тоді відреагувало Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Там закликали батьків із зауваженнями щодо якості, безпечності чи організації харчування звертатися до управління, щоб фахівці могли розглянути конкретні випадки та вжити заходів у межах своїх повноважень.

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Теги: школа продукти скандал Facebook батьки харчування

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