Волонтер Пуришев, який їздив до Москви рятувати сина, повернувся в Україну

Волонтер заявив, що пройшов «усі офіційні процедури», однак поки не може розповісти подробиці свого повернення

Український волонтер Михайло Пуришев повідомив, що повернувся в Україну. Раніше він поїхав до Москви, щоб врятувати свого сина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Пуришева.

«Я в Україні. Я вдома. Якщо чесно, не думав, що колись зможу сказати ці слова», – написав волонтер. Пуришев подякував усім, хто протягом цього часу підтримував його, писав, телефонував, молився та допомагав. «З вашою підтримкою можна повернутися навіть звідти, звідки, здається, не повертаються», – зазначив він.

Волонтер також пояснив свій вчинок бажанням урятувати дитину. За його словами, він нікому не побажав би опинитися перед вибором між власним життям і життям своєї дитини. Водночас Пуришев наголосив, що наразі не може розкрити всіх обставин того, що сталося, та не знає, коли матиме змогу це зробити.

«Головне, сьогодні можу сказати: я живий, я в Україні, всі офіційні процедури пройшов», – повідомив він. Пуришев додав, що згодом планує повернутися до волонтерської діяльності та допомоги людям.

Нагадаємо, у серпні Михайло Пуришев заявив, що вирушив до Москви через погрози російських спецслужб його синові. За словами волонтера, ФСБ затримала хлопця та поставила умову: Пуришев має особисто приїхати до Росії. Волонтер тоді пояснював, що усвідомлює ризики такого рішення, однак не бачить іншого способу врятувати сина.