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Синьо-жовта розмітка здійняла хвилю обурення у Польщі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Синьо-жовта розмітка здійняла хвилю обурення у Польщі
Синьо-жовті паркомісця біля школи у Рашині
фото: Hyde Park Raszyn

 Частина місцевих жителів вирішила, що паркомісця біля школи облаштували спеціально для українців

У польському Рашині виник скандал через паркувальні місця, пофарбовані у синій та жовтий кольори. Частина місцевих жителів та користувачів соцмереж вирішила, що їх облаштували спеціально для українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wprost.

Синьо-жовта розмітка з'явилася біля школи. Після цього в мережі почали поширюватися припущення, що місця призначені «спеціально для українців». За іншою версією, так місцева влада нібито вирішила продемонструвати солідарність з українськими школярами.

Влада гміни була змушена пояснити призначення паркомісць. Насправді йдеться про зону Kiss and Ride (K+R), призначену для короткочасної зупинки автомобілів біля школи. Батьки можуть висадити там дитину та одразу поїхати, не блокуючи рух.

Як зазначає видання Wirtualna Polska, багато мешканців Рашина, побачивши синьо-жовту розмітку, пов'язали її з Україною. «Спочатку я була шокована, коли це побачила. Подумала, що вже щось починається», – розповіла одна з мешканок. 

До обговорення долучився і депутат від «Конфедерації» Конрад Беркович. Коментуючи появу синьо-жовтих місць, він запитав: «Це ще Польща?».

Заступниця голови гміни Рашин Анетта Вротна заявила, що місцева влада здивована реакцією на розмітку. «Зона Kiss and Ride призначена для всіх мешканців, які паркуються біля місцевих шкіл, щоб висадити дитину, поцілувати та поїхати», – пояснила вона. Вротна також наголосила, що розмітку ще не завершено. На паркомісцях мають з'явитися позначення Kiss and Ride та біла облямівка.

Останнім часом у Польщі посилилися антиукраїнські настрої. Як писало Politico, вони дедалі частіше переростають у реальні напади, а праві політичні сили використовують антиукраїнську риторику у внутрішній політичній боротьбі.  Польська поліція за перше півріччя 2026 року отримала 180 повідомлень про злочини проти громадян України.

Наприкінці серпня у Познані група чоловіків побила місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця. Під час нападу чоловіки вигукували антиукраїнські образи та вимагали від потерпілого «їхати на війну».

Також у польському Радомі група чоловіків напала на трьох 20-річних українців. За даними ЗМІ, конфлікт розпочався після того, як один із нападників захотів прочитати українцям «лекцію про Волинь». Унаслідок побиття троє українців зазнали травм голови та обличчя.

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Теги: школа Польща дороги прапор України батьки скандал

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