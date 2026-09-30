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ФОПам можуть не зарахувати стаж. Пенсійний фонд назвав причину

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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ФОПам можуть не зарахувати стаж. Пенсійний фонд назвав причину
Розмір майбутньої пенсії підприємця залежить від рівня та регулярності сплати внесків
фото: з відкритих джерел

Сам статус фізичної особи-підприємця не гарантує зарахування всіх місяців роботи до страхового стажу – важливо, щоб за цей період сплачувався ЄСВ

Офіційний статус ФОП не завжди забезпечує страховий стаж. Кожен місяць, за який єдиний соціальний внесок (ЄСВ) не сплачено або сплачено не в повному обсязі, може не бути зарахований до страхового стажу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Скільки ЄСВ потрібно сплачувати ФОП

Страховий стаж – це період, протягом якого людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Для ФОП у 2026 році мінімальний ЄСВ становить 1902,34 грн на місяць. Це 22% від мінімальної зарплати у 8647 грн. Сплата цієї суми забезпечує зарахування повного місяця до страхового стажу.

При цьому незалежно від групи ФОП ставка ЄСВ становить 22%. Відрізняється лише база, з якої нараховується внесок.

Як ЄСВ впливає на майбутню пенсію

ПФУ наголошує, що пенсія підприємця безпосередньо залежить від рівня та регулярності сплати ЄСВ.

Сплата більшої суми внеску з більшого доходу відповідно збільшує майбутню пенсію. При цьому, на відміну від найманих працівників, пенсія приватного підприємця значною мірою залежить від його власних рішень щодо сплати внесків.

Максимальна база для нарахування ЄСВ у 2026 році становить 172 940 грн на місяць – це 20 мінімальних зарплат. Відповідно максимальний внесок становить 38 046,80 грн.

Таким чином, сам факт реєстрації ФОП не означає автоматичного накопичення страхового стажу. Підприємець має стежити, щоб внески сплачувалися регулярно та в необхідному розмірі.

Як ФОП перевірити свій страховий стаж

Перевірити сплачені внески та зараховані місяці страхового стажу можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Також інформацію про стаж можна отримати через портал «Дія», сформувавши довідку ОК-7.

Ще один спосіб – особисто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ із запитом на отримання виписки з реєстру застрахованих осіб.

Якщо підприємець виявить розбіжності у даних, він може подати заяву на їх уточнення або коригування.

Нагадаємо, «Главком» розповідав, що українці, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, за певних умов можуть отримувати державну соціальну допомогу. У 2026 році для виходу на пенсію у 65 років потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

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Теги: Пенсійний фонд пенсія ФОП

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