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Російський КАБ убив подружжя у Сумах, їхній семирічний син – у реанімації

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський КАБ убив подружжя у Сумах, їхній семирічний син – у реанімації
7-річний хлопчик втратив обох батьків через російський удар по Сумах
фото: Сумська ОВА

Загалом унаслідок російської атаки постраждали 10 людей, серед них троє дітей

Семирічний хлопчик перебуває в реанімації після російського удару керованою авіаційною бомбою по житловому будинку в Сумах. Його батьки загинули на місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Загиблим батькам хлопчика було 52 та 45 років. За словами Григорова, обоє працювали у Сумській міській раді.  

Загалом унаслідок російської атаки постраждали десятеро людей, серед яких троє дітей. П'ятьох поранених госпіталізувано.

Удар також завдав значних пошкоджень житловій забудові. У трьох багатоповерхівках та одному закладі освіти вибито майже 500 вікон. Пошкоджено понад 30 автомобілів.

На місці продовжують ліквідовувати н аслідки атаки. Працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери, а для місцевих жителів розгорнули штаб допомоги.

Нагадаємо, на початку вересня російський безпілотник влучив у приватний будинок у Чугуєві на Харківщині. Унаслідок атаки загинули троє членів однієї родини – 45-річний чоловік, 19-річна дівчина та 11-річний хлопчик. Жінку з цієї родини госпіталізували з важкими травмами.

У серпні російські дрони атакували село Пухівка Броварського району Київщини. П'ять дронів влучили у приватне домоволодіння, внаслідок чого двоповерховий житловий будинок був повністю зруйнований. Загинули директорка київської школи-ліцею №124 Галина Кучер, її чоловік та їхній трирічний онук. Батьки хлопчика отримали уламкові поранення й опіки, а його 15-річного брата з опіками госпіталізували до реанімації.

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Теги: Суми війна смерть лікарня батьки дитина

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