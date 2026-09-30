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Пенсійний фонд пояснив українцям без необхідного стажу, на які виплати вони можуть розраховувати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Пенсійний фонд пояснив українцям без необхідного стажу, на які виплати вони можуть розраховувати
За відсутності необхідного стажу виплату пенсії можуть замінити державною допомогою
фото: glavcom.ua

Українцям без необхідного страхового стажу можуть призначити соціальну допомогу замість пенсії

Якщо людина досягла 65 років, але не має необхідних 15 років страхового стажу, пенсію за віком їй не призначать. Водночас за певних умов вона може отримувати державну соціальну допомогу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Як розраховують виплату

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 грн. Саме цей показник використовують під час розрахунку державної соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію.

Однак 2595 грн – не гарантована сума виплати. Розмір допомоги визначають індивідуально – як різницю між встановленим показником і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу.

Наприклад, якщо розрахунковий дохід становить 1000 грн, розмір допомоги може становити 1595 грн. Якщо доходу немає, виплата може сягати 2595 грн.

Право на таку допомогу залежить не лише від страхового стажу, а й від відповідності встановленим вимогам щодо доходу та майнового стану.

Скільки стажу потрібно для пенсії

У 2026 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати:

  • у 60 років – щонайменше 33 роки страхового стажу;
  • у 63 роки – від 23 до 32 років;
  • у 65 років – від 15 до 22 років.

Якщо людина не має необхідного стажу для виходу на пенсію у 60 років, вона може продовжити офіційно працювати та накопичувати страховий стаж. За наявності відповідної кількості років пенсію можна буде призначити пізніше.

Як збільшити страховий стаж

За певних умов людина може добровільно сплачувати страхові внески. Також закон передбачає можливість одноразової сплати внесків за минулі періоди, коли людина не була застрахованою.

У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1902,34 грн на місяць. При одноразовій сплаті за минулі періоди мінімальний внесок за один місяць стажу становить 3804,68 грн.

Є й інший варіант для тих, хто вже набув право на пенсію, – відкласти її призначення. За кожен повний місяць відстрочки протягом перших 60 місяців розмір пенсії збільшується на 0,5%. Якщо відкласти призначення на п'ять років, доплата становитиме 30%.

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Теги: стаж Пенсійний фонд пенсія

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