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46-річна Соломія Вітвіцька вперше стала мамою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Син Соломії Вітвіцької народився 26 вересня
фото з відкритих джерел

Ведуча показала фото малюка, але ім’я поки тримає у секреті

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. Радісну новину 46-річна знаменитість розсекретила в Instagram, інформує «Главком».

В одному з пологових Києва 26 вересня ведуча народила сина. Знаменитість поки що тримає в секреті ім’я первістка. Однак вона вже встигла показати його перше фото. До речі, під час пологів із Соломією Вітвіцькою поруч був її чоловік, військовий Олексій Ситайло, який підтримував дружину.

46-річна Соломія Вітвіцька вперше стала мамою фото 1

«26.09.26! Ми тебе дуже чекали, синочку», – оголосила знаменитість.

Соломію Вітвіцьку та її чоловіка вже активно почали вітати з поповненням у родині.

«Ура! Дуже щасливі за вас!», – написала ведуча Марічка Падалко.

«Вітання! Щасливої долі малюку! У нього неймовірні люблячі батьки!», – зауважила ведуча Наталія Островська.

«Найтепліші вітання! Щасливої долі малюку і міцного здоров’я усій родині! Радіємо за вас!», – привітала новоспечених батьків дружина співака Віталія Козловського.

Нагадаємо, 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька у квітні повідомила про вагітність. Цією новиною майбутня мама поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. 

Пізніше телеведуча натрапила на хейт під своїми дописами про вагітність у 46 років. Тож зірка прокоментувала негативні коментарі та стала на захист жінок.

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Теги: батьки телеведуча пологи

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46-річна Соломія Вітвіцька вперше стала мамою
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