46-річна Соломія Вітвіцька вперше стала мамою

Ведуча показала фото малюка, але ім’я поки тримає у секреті

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. Радісну новину 46-річна знаменитість розсекретила в Instagram, інформує «Главком».

В одному з пологових Києва 26 вересня ведуча народила сина. Знаменитість поки що тримає в секреті ім’я первістка. Однак вона вже встигла показати його перше фото. До речі, під час пологів із Соломією Вітвіцькою поруч був її чоловік, військовий Олексій Ситайло, який підтримував дружину.

«26.09.26! Ми тебе дуже чекали, синочку», – оголосила знаменитість.

Соломію Вітвіцьку та її чоловіка вже активно почали вітати з поповненням у родині.

«Ура! Дуже щасливі за вас!», – написала ведуча Марічка Падалко.

«Вітання! Щасливої долі малюку! У нього неймовірні люблячі батьки!», – зауважила ведуча Наталія Островська.

«Найтепліші вітання! Щасливої долі малюку і міцного здоров’я усій родині! Радіємо за вас!», – привітала новоспечених батьків дружина співака Віталія Козловського.

Нагадаємо, 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька у квітні повідомила про вагітність. Цією новиною майбутня мама поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина.

Пізніше телеведуча натрапила на хейт під своїми дописами про вагітність у 46 років. Тож зірка прокоментувала негативні коментарі та стала на захист жінок.