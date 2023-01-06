Індексація пенсій: на скільки збільшаться виплати у березні

Пенсії українців можуть зрости на понад 20%

В Україні у березні заплановано проведення індексації пенсій. В результаті, розрахунковий розмір виплати збільшать на 22%. Про це повідомляє видання «На пенсії».

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Розрахунковий розмір пенсії – сума, яка розрахована за формулою без урахування всіх можливих надбавок. Саме цю цифру збільшують на певний індекс, пише Обозреватель.

Розмір цього індексу: сукупність від половини торішньої інфляції плюс половина середнього за три роки зростання зарплат. Зростання зарплат буде незначним (близько 7%), а ось половина від розміру інфляції – близько 15%. У результаті пенсії можуть підвищити на 22%.

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Але українці, які отримували невеликі пенсії, можуть не розраховувати на серйозні доплати. Річ у тім, що їх розрахунковий розмір пенсії і так значно нижчий за ту суму, яку вони отримують. А підвищуватимуть не фактичну пенсію, а ту розрахункову величину.

Варто зауважити, що сама формула, за якою проводять розрахунок пенсій є вкрай невигідною для українців і призводить до поступового зниження рівня пенсій. Середню зарплату за три роки по країні множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках та на 1%. Таким чином, з 35 роками стажу та середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію, розмір якої становитиме лише 35% від середньої зарплати по країні за три роки. А її розмір значно нижчий за актуальну середню зарплату. Саме тому більшість пенсіонерів отримує низькі пенсії.