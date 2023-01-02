Пенсії у 2023 році: що зміниться для українців

В Україні щороку підвищують вимоги до страхового стажу

У 2023 році на українців чекає низка важливих змін, серед яких збільшення пенсійного стажу. Це пов'язано з чинною пенсійною реформою, пише видання «На пенсії».

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В Україні щороку підвищують вимоги до страхового стажу. Ця реформа триватиме до 2028 року, допоки мінімальний поріг не буде на позначці 35 років страхового стажу. Таким чином, із січня 2023 року правила для українців будуть змінені.

Якщо у 2022 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно було мати 29 років страхового стажу, то з наступного року знадобиться вже 30 років. У разі виходу на заслужений відпочинок у 63 роки вимагатимуть від 20 до 30 років страхового стажу (у 2022 році потрібно було мати від 19 до 29 років).

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Також громадяни можуть вийти на пенсію вже після досягнення 65 років. Для цього у 2023 році потрібно мати не менше, ніж 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, не зважаючи на війну, уряд планує провести у 2023 році індексацію пенсій. Як наголосив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

«Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і у 2023-му», – сказав Шмигаль.

Раніше повідомляли, що Кабінет міністрів 27 грудня своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд. Для українців це означає, що нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.

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Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалили 27 грудня.

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