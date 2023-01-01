Нові податки та пенсії: що зміниться для українців із 1 січня

«Главком» зібрав основні нововведення, з якими українці починають новий 2023 рік

З 1 січня 2023 року мінімальна зарплата залишиться без змін, проте уряд проіндексує пенсії. ФОПи отримають нові річні ліміти доходу, а землевласники – новий податок. Нацбанк введе в обіг нові банкноти і монети, а «Нова пошта» підвищить тарифи. «Главком» зібрав головні зміни для українців у січні.

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Прожитковий мінімум і мінімальна зарплата

У законі про держбюджет на 2023 рік, який набирає чинності 1 січня, не передбачено підвищення мінімальної зарплати. Отже, весь рік вона залишатиметься на рівні грудня 2022 року – 6 700 грн на місяць або 40,46 грн у погодинному розмірі.

Незмінним залишиться й розмір прожиткового мінімуму:

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2 684 грн – для працездатних,

2 272 грн – для дітей віком до шести років,

для дітей 6-18 років – 2 833 грн,

для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн.

загальний показник – 2 589 грн.

Зміни в оподаткуванні ФОПів

Ліміти доходу для ФОПів розраховуються від розміру мінімальної зарплати. З 1 січня діятимуть такі річні ліміти:

перша група – 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат),

друга група – 5 587 800 грн (834 мінімальні зарплати),

третя група (3% та 5%) – 7 818 900 грн (1 167 мінімальних зарплат).

Дотримання ліміту річного доходу ФОПа – це одна з умов роботи за спрощеною системою оподаткування. При порушенні цих лімітів підприємців можуть перевести на загальну систему оподаткування з більшими податками.

Ставки єдиного внеску:

ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних, другої групи – 20%. Фактичні ставки встановлює місцева влада, проте вони не можуть перевищувати максимальні в Україні.

Для ФОПів третьої групи ставки незмінні: 5% – для неплатників ПДВ, 3% – для платників ПДВ. На час дії воєнного стану діє пільгова ставка 2% (неплатники ПДВ), але у Верховній Раді обговорюють її скасування із середини 2023 року.

Від розміру мінімальної зарплати залежить і розмір єдиного соціального внеску. Ставка ЄСВ становить 22%. Оскільки мінімальна зарплата встановлюється на рік, то граничні розміри ЄСВ діятимуть весь 2023 рік: мінімальний за місяць – 1 474 грн, максимальний (15 мінімальних зарплат) – 22,11 тис грн на місяць.

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Хто з ФОПів може не платити ЄСВ за себе?

пенсіонери та особи з інвалідністю, які отримують виплати,

самозайняті (нотаріуси, адвокати) без доходу,

усі ФОПи та самозайняті, за яких ЄСВ сплачує роботодавець.

На час воєнного стану діє добровільна сплата єдиного податку для першої та другої груп з 1 квітня 2022 року до кінця дії воєнного стану і ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до кінця воєнного стану та рік після його закінчення.

Тарифи на газ та електроенергію

Для населення

Взимку тарифи на газ для населення не зміняться. Крім того, Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла (7,4 грн за куб м) до 31 травня 2023 року. Це дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання.

Щодо електроенергії, то, згідно з постановою уряду, до 31 березня 2023 року ціна для побутових споживачів становитиме 1,44 грн за кВт-год за споживання до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн за кВт-год – понад 250 кВт-год.

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Для бізнесу

21 грудня комісія з тарифів (НКРЕКП) мінімально скоригувала складові ціни на електроенергію для бізнесу. Середнє зростання вартості електроенергії для кінцевих непобутових споживачів близько становить 15 коп за кВт-год, а для промислових енергоємних споживачів – близько 4 коп за кВт-год.

Індексація пенсій

Як відомо, з 1 грудня на 66 грн зросла мінімальна пенсія – до 2 093 грн, максимальна – на 660 грн до 20 930 грн. Уряд планує індексувати пенсії упродовж 2023 року. Так, березнева індексація становитиме 5,4%.

У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – 15 років.

Громадянам, які мають менше 15 років стажу, пенсії не нараховуватимуться, для них передбачена грошова допомога – у разі, якщо їхній дохід менший, ніж прожитковий мінімум. При цьому трудовий стаж можна докупити. Вартість місяця стажу становить 44% від розміру мінімальної зарплати.

Пенсійний фонд нараховуватиме субсидії

З 1 грудня 2022 року громадяни можуть оформити субсидії у ЦНАП або за допомогою уповноваженого представника місцевої влади, через «Дію», сервісний центр Пенсійного фонду, його портал чи мобільний застосунок. Їх тепер нараховує Пенсійний фонд. Тим, хто вже отримував субсидії, їх призначать автоматично.

Нові податки для землевласників

Ухвалені 30 листопада 2021 року зміни до Податкового кодексу, які починають діяти з 1 січня 2023 року, передбачають введення нового збору – мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки. МПЗ необхідно сплатити за користування або володіння земельною ділянкою.

Збір покликаний зменшити втрати бюджету через ухилення від оподаткування шляхом детінізації аграрної діяльності. МПЗ необхідно сплатити за користування або володіння земельною ділянкою.

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Як це працюватиме? Візьмімо умовного фермера, який продає врожай з ділянки 2,5 га. Раніше він сплачував 18% ПДФО та 1,5% військового збору зі свого доходу. Додатково як власник землі відраховував плату за землю (ставки встановлює місцева влада), а у разі реєстрації ФОПом ще єдиний податок. З 1 січня, якщо сума всіх сплачених податків буде меншою за визначене податковою службою МПЗ, йому доведеться доплатити державі різницю. Розмір МПЗ для фізосіб визначатиме податкова і надсилатиме повідомлення про необхідність доплатити. Юридичні особи робитимуть це самостійно. МПЗ рахується за формулою, прив'язаною до нормативно-грошової оцінки ділянки або НГО 1 га в області, де вона розташована, з урахуванням індексацій.

Для кого з власників МПЗ не встановлюється і не підлягає сплаті?

на ділянки дачних та садових кооперативів, набуті у власність чи користування їх членами за результатами приватизації,

землі запасу,

ділянки фізосіб на праві власності чи користування в межах населених пунктів, ділянки, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, для власників, які здають землю в оренду офіційно, та власників городів нічого не зміниться. У той же час люди, які здають землю в оренду неофіційно, отримають платіжки з МПЗ. За них заплатить орендар, який оформить офіційну оренду.

У 2023 році мінімальне зобов'язання сплачуватиметься за 2022 рік. Від його сплати звільнені власників тих територій, де йшли або йдуть бої, ділянки, які засмічені вибухонебезпечними предметами чи на яких розміщені фортифікаційні споруди; ділянки на тимчасово окупованих територіях.

Фінансова звітність тільки в електронній формі

16 серпня 2022 року Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону «Про офіційну статистику», який існує з 1992 року. Його розробили на базі рамкового регламенту ЄС, що дозволить максимально наблизитися до законодавства Євросоюзу у сфері статистики.

Таким чином, з 1 січня 2023 року статистична та фінансова звітність подаватиметься лише в електронній формі.

Дія цього закону поширюється на виробників офіційної статистики та їх працівників, інші держоргани, які проводять статистичні спостереження, ФОПи, юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи, які перебувають на території України, та українців, які перебувають за кордоном.

Нові банкноти від НБУ

Колаж НБУ

З 1 січня 2023 року Нацбанк почне оновлювати грошові знаки – паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років будуть поступово вилучати з обігу. Замість них в обіг надійдуть монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 грн нового зразка. До того часу, поки банкноти старого зразка будуть в обігу, вони залишатимуться дійсними платіжними засобами, їх не треба спеціально обмінювати.

Обмінні пункти заплатять більше податків

З 1 січня набувають чинності норми закону про сплату фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт.

Отже, власник обмінника повинен сплатити одну мінімальну зарплату у населеному пункті, де живуть менше 50 тис людей, і три мінімальні зарплати (20,1 тис. грн) за кожну точку обміну у населеному пункті, чисельність жителів якого перевищує 50 тис.

Регулятор заявляв, що обмінні пункти, імовірно, ухиляються від сплати податків, бо надходження від їх діяльності надто малі порівняно з доходами. Сплачений податок на прибуток таких компаній становить 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або 7 млн грн за рік на весь ринок, уточнював НБУ.

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Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев говорив, що йшлося про майже 4 тис обмінних пунктів. «За розрахунками НБУ, один пункт заробляє щомісяця щонайменше 80 тисяч гривень», – пояснював він.

«Нова пошта» значно підвищує тарифи на доставку

З 1 січня «Нова пошта» вносить зміни до тарифів. Компанія зізнається, що вимушена вдатися до таких дій через значне зростання цін на паливо та інші витрати. «Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасне та якісне доставлення під час війни», – запевнили у пресслужбі перевізника.

У той же час компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, раніше це коштувало 20 гривень.

Тарифи з 1 січня:

Посилки між відділеннями та поштоматами у межах міста:

до 2 кг – 50 грн (зараз 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (зараз 60 грн);

до 30 кг – 120 грн (зараз 80 грн).

Посилка між відділеннями та поштоматами у межах України:

до 2 кг – 70 грн (зараз 60 грн);

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до 10 кг – 100 грн (зараз 80 грн);

до 30 кг – 140 грн (зараз 120 грн).

Крім того, встановлена, доплата за доставку/забір кур’єром:

для відправлень до 30 кг +35 грн до тарифу;

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг +100 грн до тарифу.

Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.