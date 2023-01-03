У Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат

Мінсоцполітики запевняє, що пенсії у березні будуть проіндексовані

Мінсоцполітики віднайде ресурси для індексації пенсій у березні. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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«Звітність за останній місяць опрацьовуватиметься у січні. Тоді ж буде розраховуватися і рівень інфляції. Тож, ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні», – пояснила посадовиця.

Водночас вона зазначила, що передача інших соціальних виплат до адміністрування Пенсійного фонду ніяк не вплине на пенсійне забезпечення українців, оскільки лікарняними та субсидіями опікуватимуться новоутворені структури в межах фонду.

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Нагадаємо, у 2023 році на українців чекає низка важливих змін, серед яких збільшення пенсійного стажу. Це пов'язано з чинною пенсійною реформою.

Також раніше повідомлялося, що не зважаючи на війну, уряд планує провести у 2023 році індексацію пенсій. Як наголосив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

Додамо, Кабінет міністрів 27 грудня своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд. Для українців це означає, що нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.