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Як оформити субсидію для переселенців: інструкція

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як оформити субсидію для переселенців: інструкція
Якою буде середня субсидія цьогоріч залежить від розміру комунальних платежів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Подати заяву на отримання пільг можна онлайн

Попри побоювання деяких українців, уряд наголошує, що переселенці також мають право на отримання субсидії. Для цього навіть не потрібно мати договір про оренду приміщення, повідомляє Мінреінтеграції.

Як отримати субсидію ВПО

Переселенці можуть підтвердити своє місце проживання не через договір про оренду, а завдяки довідці ВПО. Оформити пільги можна як офлайн, так і онлайн.

Оформити субсидію можливо у Пенсійному фонді, ЦНАПі або через уповноважену особу міської чи селищної ради. Які документи при цьому необхідні:

  • спеціальна заява;
  • декларація про доходи;
  • довідка, яка засвідчує статус ВПО;
  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Онлайн-сервіси для оформлення субсидії:

  • вебпортал або мобільний додаток ПФУ;
  • сервіс «Дія».

Розмір субсидії

Субсидія змінюється відповідно до сезону. У неопалювальний період вона складає в середньому 350–400 грн. Якою буде середня субсидія цьогоріч залежить від розміру комунальних платежів.

Деяким громадянам автоматично нарахують субсидію. Йдеться про осіб, які отримали «нульовий» розмір пільг на літній період.

Громадянам потрібно звертатися за поновленням чи оформленням субсидії у відповідні органи, якщо:

  • у приміщені зареєстровано більше громадян, ніж проживає насправді;
  • домогосподарство потребує фінансування на додаткові витрати для опалення, наприклад, пічне побутове паливо;
  • у складі родини з'явилися ВПО.

Нагадаємо, Кабмін анонсував підвищення виплат деяким категоріям переселенців.

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Теги: субсидія переселенці пільги

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