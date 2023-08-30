Держава роздасть українцям гроші на придбання вугілля та дров

Названі умови, за яких громадяни можуть претендувати на допомогу від держави

Зима, за словами експертів, буде дуже складною. Впоратися з холодами українцям допоможе субсидія на тверде паливо та скраплений газ, і про те, як її отримати, розповідає Пенсійний фонд.

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Житлову субсидію на придбання твердого палива та зрідженого газу можна отримати лише один раз на рік, виходячи із розміру доходу за попередній.

Державна допомога не призначається, якщо в особи менший нарахований середньомісячний сукупний дохід за розмір мінімальної заробітної плати та/або не сплачено єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (не нижче мінімального розміру) сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

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У Пенсійному фонді наголосили, що якщо особа сплатила єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (не нижче мінімального розміру) за І чи ІІ квартал 2023 року, то субсидія на придбання твердого палива та зрідженого газу може бути призначена у разі звернення за нею в ІІІ чи ІV кварталі поточного року.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення минуло понад півтора року, і українці відповіли, що їх найбільше непокоїть станом на сьогодні. Опитування проводилось у період з 4 по 10 серпня, і 1200 респондентам запропонували вибрати три найактуальніші проблеми особисто для них станом на сьогодні. Варіант із повномасштабним вторгненням не називався, оскільки займав лідируючу позицію в усіх попередніх дослідженнях. При цьому у запропонованому списку вказувалися проблеми, які є наслідком вторгнення або пов'язані з ним.

Нагадаємо, тема волонтерства вкрай актуальна в умовах повномасштабної війни, а допомога ЗСУ є найбільш популярним форматом волонтерства серед людей. В рамках опитування українці розповіли, яку кількість грошей у червні та липні 2023 року передали на Збройні сили України.