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Держава роздасть українцям гроші на придбання вугілля та дров

glavcom.ua
Держава роздасть українцям гроші на придбання вугілля та дров
Впоратися з холодами українцям допоможе субсидія на тверде паливо та скраплений газ
фото: Hromadske

Названі умови, за яких громадяни можуть претендувати на допомогу від держави

Зима, за словами експертів, буде дуже складною. Впоратися з холодами українцям допоможе субсидія на тверде паливо та скраплений газ, і про те, як її отримати, розповідає Пенсійний фонд.

Житлову субсидію на придбання твердого палива та зрідженого газу можна отримати лише один раз на рік, виходячи із розміру доходу за попередній.

Державна допомога не призначається, якщо в особи менший нарахований середньомісячний сукупний дохід за розмір мінімальної заробітної плати та/або не сплачено єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (не нижче мінімального розміру) сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

У Пенсійному фонді наголосили, що якщо особа сплатила єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (не нижче мінімального розміру) за І чи ІІ квартал 2023 року, то субсидія на придбання твердого палива та зрідженого газу може бути призначена у разі звернення за нею в ІІІ чи ІV кварталі поточного року.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення минуло понад півтора року, і українці відповіли, що їх найбільше непокоїть станом на сьогодні. Опитування проводилось у період з 4 по 10 серпня, і 1200 респондентам запропонували вибрати три найактуальніші проблеми особисто для них станом на сьогодні. Варіант із повномасштабним вторгненням не називався, оскільки займав лідируючу позицію в усіх попередніх дослідженнях. При цьому у запропонованому списку вказувалися проблеми, які є наслідком вторгнення або пов'язані з ним.

Нагадаємо, тема волонтерства вкрай актуальна в умовах повномасштабної війни, а допомога ЗСУ є найбільш популярним форматом волонтерства серед людей. В рамках опитування українці розповіли, яку кількість грошей у червні та липні 2023 року передали на Збройні сили України.

Теги: газ субсидія українці

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