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Кабмін анонсував підвищення виплат деяким категоріям переселенців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін анонсував підвищення виплат деяким категоріям переселенців
Уряд здійснить перерозподіл заощаджених грошей
фото з відкритих джерел

Відповідне рішення ухвалять найближчим часом

Кабмін планує здійснити перерозподіл коштів, виділених в державному бюджеті на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Посадовиця відповіла на питання перерозподілу заощаджених грошей для збільшення виплат тим, хто живе винятково коштом держави та не має можливості працювати (особи з інвалідністю та літнього віку).

«Саме так ми й робимо. Ми зараз готуємо зміни до низки постанов, які будуть включати власне переорієнтування і збільшення виплат для таких потребуючих вразливих категорій людей», – підкреслила Верещук.

За словами міністерки, рішення про додаткові виплати ухвалять за тиждень або два.

«Ми вже на фінальному етапі», – додала Ірина Верещук.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили, чи буде індексація пенсій наступного року. Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак зазначила, що наступне підвищення пенсій заплановано на березень 2024 року, коли буде проведено масштабну індексацію, але вона може бути під питанням через війну.

Також ми писали, що українці мають можливість оформити статус внутрішньо переміщеної особи навіть за відсутності в документі відмітки про реєстрацію на території, звідки вони переїхали. Зазначається, що для цього знадобиться надати докази, які підтвердять факт проживання на цій території, коли виникли обставини для здійснення внутрішнього переміщення.

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Теги: соцвиплати переселенці Ірина Верещук

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