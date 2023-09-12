Юристи дали детальну інструкцію, як отримати пільги учасникам бойових дій

Пільгу можна оформити як учаснику бойових дій, так і його рідним

Всі пільги надаються виключно у грошовій готівковій формі

Для того, щоб особам зі статусом учасника бойових дій отримати пільги, їм потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації. Подробиці опублікували у Telegram-каналі «Ти ж юрист».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для оформлення особи мають надати заяву про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги) та заяву про встановлення пільги.

Документи слід подавати:

Будь ласка, читайте текст після реклами

до будь-якого сервісного центру ПФУ по всій Україні;

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

через застосунок «Дія» (знадобиться «Дія.Підпис»)

Юристи додали, що пільгу можна оформити як учаснику бойових дій, так і його рідним.

Також важливо пам’ятати, що пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт 9681 про спрощене набуття статусу учасника бойових дій. Вся процедура отримання статусу УБД, на думку авторів документа, має тривати не більше шести днів і проводитись в електронному вигляді. За даними Міноборони, починаючи з 24 лютого 2022 року та станом на серпень 2023 року лише 95 846 осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, отримали статус учасника бойових дій.

Також ми писали, що незабаром багато із захисників України зможуть отримати власне житло, про що повідомила народний депутат Ірина Борзова. Вона зазначила, що цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових. Ця сума – найбільша, яка виділялася із державного бюджету за останні роки, і в результаті близько 2000 сімей військових зможуть отримати квартири.