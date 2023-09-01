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Новий церковний календар та виплати для переселенців. Що зміниться з 1 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новий церковний календар та виплати для переселенців. Що зміниться з 1 вересня
З 1 вересня на українців чекає багато змін
фото з відкритих джерел

У вересні в Україні припинять виплату грошової допомоги деяким категоріям переселенців

Із 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік, а деякі внутрішні переселенці можуть втратити виплати від держави. Православна церква України переходить на новоюліанський календар. До яких ще змін готуватися українцям у перший місяць осені – читайте у матеріалі «Главкома».

Новий церковний календар

Новий церковний календар та виплати для переселенців. Що зміниться з 1 вересня фото 1

З 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Тож віряни ПЦУ відзначатимуть свята за новими датами.

  • Різдво – 25 грудня, а не 7 січня; 
  • Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня, а не 14 жовтня; 
  • День Святого Миколая Чудотворця – 6 грудня, а не 19 грудня. 

Новий календар ПЦУ діятиме для нерухомих церковних свят. Без змін залишається Великдень і прив’язані до нього свята, зокрема Трійця. 

Виплати для ВПО

З 1 вересня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) припинять виплачувати допомогу від держави. В урядових органах пояснюють такі зміни тим, що тепер гроші надаватимуться тільки тим, хто найбільше потребуватиме цього. Йдеться про:

  • осіб, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;
  • особи, які засуджені та відбувають термін покарання у місцях позбавлення волі;
  • тих, хто повернулися до свого місця проживання;
  • тих, хто придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тис. грн;
  • особи, що купили транспортний засіб, з випуску якого минуло менше ніж п'ять років;
  • тих, що мають депозит на суму у понад 100 тис. грн. А також особи, що купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень.

Початок навчального року

Новий церковний календар та виплати для переселенців. Що зміниться з 1 вересня фото 2

З 1 вересня 2023 року починається новий навчальний рік. Навчання у школах відбуватиметься до 31 травня 2024 року, а компенсаторні заняття й атестація заплановані до 28 червня 2024 року. 

Осінні канікули триватимуть з 23 до 29 жовтня. Зимові канікули заплановані з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року, а весняні – з 25 по 31 березня. Літні канікули триватимуть з 29 червня по 31 серпня 2024 року.

У цьому році для здобувачів освіти передбачено три варіанти освіти. Це залежить від ситуації з безпекою у регіонах, наявності укриттів у навчальних закладах.

  • Очний формат можливий лише за наявності укриття в закладі освіти. Якщо бомбосховище не може вмістити всіх учнів, передбачене позмінне навчання.
  • Дистанційний формат – уроки проходитимуть виключно онлайн. 
  • Змішаний формат – це поєднання очної й дистанційної форми навчання. Однак у початковій школі Міносвіти радить проводити уроки в очній формі, враховуючи необхідність соціалізації дітей.

Також батьки, які не хочуть відпускати дитину на очне навчання, мають отримати пропозицію про навчання в класах з дистанційною формою. Ще у Міністерстві освіти та науки України пропонують організувати тимчасове переведення дітей зі школи, де немає укриття, до іншої, де воно наявне. Водночас за дитиною зберігатиметься місце в її школі.

Крім цього, Міносвіти рекомендувало вищим навчальним закладам і коледжам, що не розташовані в зонах бойових дій, з 1 вересня перейти на очний формат навчання.

З вересня в українських школах запустять оновлений предмет Захист України. Він проходитиме перевірку у різних регіонах України. На цих уроках школярі вивчатимуть домедичну допомогу, орієнтування на місцевості, мінну безпеку, навички керування безпілотниками.

А у школах Львова з 1 вересня ініціюють заборону для учнів використовувати мобільні телефони. Зазначається, що так діти не відволікатимуться від навчання. Кожна школа матиме свій формат такої ініціативи. Наприклад, учні зможуть залишати телефони у вчителя, а за потреби зв’язуватися з батьками.

Зміни для школярів за кордоном

МОН запровадило нову форму навчання для українських дітей, які виїхали з батьками за кордон через повномасштабну війну. А решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де зараз перебувають. 

Перетин кордону

Новий церковний календар та виплати для переселенців. Що зміниться з 1 вересня фото 3

Із 1 вересня змінюються правила перетину кордону для пасажирських перевізників. 

Якщо у пасажирському транспортного засобу не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону стане неможливим. Якщо ж у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, додатково надавати сертифікат не потрібно. 

Крім цього, з 1 вересня до заяви на отримання ліцензії на пасажирські перевезення треба також додавати такі підтвердні документи:

  • відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби;
  • завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення. 

Подовжений час роботи кафе та ресторанів у Києві

З 1 вересня заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00.

З таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 ухвалили, коли комендантська година у Києві розпочиналася о 23:00, пояснив міський голова Віталій Кличко. 

Бізнес наголошує, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Завершення обміну монет

Новий церковний календар та виплати для переселенців. Що зміниться з 1 вересня фото 4

У вересні закінчується термін дії, за який українці можуть обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, що вже перестали бути платіжними засобами. Обміняти монети можна безкоштовно й без обмежень на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу. 

Зробити це можна у підрозділах Національного банку та у відділеннях уповноважених банків: 

  • «Ощадбанк»;
  • «ПриватБанк»;
  • «Райффайзен Банк»;
  • «ПУМБ».

Сума грошей для обміну має бути кратна 10 копійкам. 

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Теги: Віталій Кличко перевезення Україна навчання православна церква українці документи студенти гроші війна освіта переселенці комендантська година

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