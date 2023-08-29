Беруть навіть пенсіонерів: Франції критично бракує людей однієї професії

Влада Франції очікує, що кількість лікарів зросте тільки у 2030 році

Франція потерпає від браку лікарів різних спеціальностей. Згідно з результатами дослідження, проведеного урядом у 2017 році, пік нестачі лікарів у Франції припаде на 2024 рік, а стабілізація ситуації розпочнеться лише ближче до 2030 року. Про це пише EuroNews.

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У 2018 році середній вік лікарів по всій Франції склав 51 рік, при цьому 30% лікарів віком від 60 років. Торік у жовтні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 закликав лікарів передпенсійного віку продовжувати працювати, запропонувавши пільги, втім результат мінімальний.

Доктор Етьєн Мулен вважає, що криза виникла через збіг відразу кількох факторів. «Покоління бебі-бумерів 1970-х років зараз виходить на пенсію і їм немає заміни», – каже Мулен. Крім того, молоді лікарі вимагають найкращих умов. «Вони не хочуть працювати по 70 з лишком годин шість днів на тиждень», – розповідає Мулен.

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Через цю патову ситуацію лікарі, що вже вийшли на пенсію, вирішили допомогти і бодай частково вирішити проблему нестачі медичних кадрів. Як приклад, у французькому місті Альбі (головне місто департаменту Тарн, регіону Окситанія на півдні Франції – «Главком») вісім лікарів віком від 69 до 78 років відкрили клініку. Це перша подібна клініка. Вона запрацювала наприкінці червня.

«Я пропрацював 45 років, і мені було дуже важко розлучатися з пацієнтами, адже я знав, що вони важко знайдуть іншого лікаря. Нам подобається працювати разом, тут дуже невимушена атмосфера», – каже 74-річний лікар Ів Каркайє. У день у клініці приймають загалом близько 50 пацієнтів, але замість того, щоб виступати в ролі лікаря загальної практики, вони надають екстрену допомогу хворим.

Повернувшись до клініки, Каркайє не сумнівається в одному: з молоддю вони не мають конкуренції. «Ми не намагаємося конкурувати з нашими молодими колегами. Ми закриємося того дня, коли вони захочуть відкрити тут свою практику», – обіцяє лікар-пенсіонер. «Ну а поки і далі допомагатимемо суспільству, робити це з великим задоволенням», – резюмує він.

Нагадаємо, уряд Франції виділяє €200 млн на знищення надлишків вина та підтримку виноробів. У Франції викорчують тисячі виноградників. Нині люди надають перевагу пиву. Більшу частину суми витратять на купівлю надлишкових запасів – цей алкоголь використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах. Виноробам також виділять гроші, щоб перекваліфікуватися, – наприклад, вирощувати оливки.

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Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вина і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву. Водночас через кліматичні зміни вирощувати виноград стає дедалі складніше. Направляючи гроші в галузь, уряд Франції прагне зупинити обвал цін і допомогти виробникам знайти джерела доходу.