Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Беруть навіть пенсіонерів: Франції критично бракує людей однієї професії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Беруть навіть пенсіонерів: Франції критично бракує людей однієї професії
Прийом у лікаря в клініці міста Альбі
фото: Yves Carcaillet

Влада Франції очікує, що кількість лікарів зросте тільки у 2030 році

Франція потерпає від браку лікарів різних спеціальностей. Згідно з результатами дослідження, проведеного урядом у 2017 році, пік нестачі лікарів у Франції припаде на 2024 рік, а стабілізація ситуації розпочнеться лише ближче до 2030 року. Про це пише EuroNews.

У 2018 році середній вік лікарів по всій Франції склав 51 рік, при цьому 30% лікарів віком від 60 років. Торік у жовтні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 закликав лікарів передпенсійного віку продовжувати працювати, запропонувавши пільги, втім результат мінімальний. 

Доктор Етьєн Мулен вважає, що криза виникла через збіг відразу кількох факторів. «Покоління бебі-бумерів 1970-х років зараз виходить на пенсію і їм немає заміни», – каже Мулен. Крім того, молоді лікарі вимагають найкращих умов. «Вони не хочуть працювати по 70 з лишком годин шість днів на тиждень», – розповідає Мулен.

Через цю патову ситуацію лікарі, що вже вийшли на пенсію, вирішили допомогти і бодай частково вирішити проблему нестачі медичних кадрів. Як приклад, у французькому місті Альбі (головне місто департаменту Тарн, регіону Окситанія на півдні Франції  – «Главком») вісім лікарів віком від 69 до 78 років відкрили клініку. Це перша подібна клініка. Вона запрацювала наприкінці червня.

«Я пропрацював 45 років, і мені було дуже важко розлучатися з пацієнтами, адже я знав, що вони важко знайдуть іншого лікаря. Нам подобається працювати разом, тут дуже невимушена атмосфера», – каже 74-річний лікар Ів Каркайє. У день у клініці приймають загалом близько 50 пацієнтів, але замість того, щоб виступати в ролі лікаря загальної практики, вони надають екстрену допомогу хворим.

Повернувшись до клініки, Каркайє не сумнівається в одному: з молоддю вони не мають конкуренції. «Ми не намагаємося конкурувати з нашими молодими колегами. Ми закриємося того дня, коли вони захочуть відкрити тут свою практику», – обіцяє лікар-пенсіонер. «Ну а поки і далі допомагатимемо суспільству, робити це з великим задоволенням», – резюмує він.

Нагадаємо, уряд Франції виділяє €200 млн на знищення надлишків вина та підтримку виноробів. У Франції викорчують тисячі виноградників. Нині люди надають перевагу пиву. Більшу частину суми витратять на купівлю надлишкових запасів – цей алкоголь використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах. Виноробам також виділять гроші, щоб перекваліфікуватися, – наприклад, вирощувати оливки.

Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вина і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву. Водночас через кліматичні зміни вирощувати виноград стає дедалі складніше. Направляючи гроші в галузь, уряд Франції прагне зупинити обвал цін і допомогти виробникам знайти джерела доходу.

Читайте також: Макрон випроваджує мігрантів додому: чи торкнеться новий закон українців
Теги: гроші Франція лікар закон криза Еммануель Макрон президент робота пільги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Нігері відбувся військовий переворот
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
2 серпня, 16:25
Глава держави розповів, що всього по Кривому Рогу окупанти випустили дві ракети «Іскандер»
Обстріл Кривого Рога: Зеленський повідомив, звідки атакували росіяни
31 липня, 22:03
Рада повертає е-декларування
Кому з військових доведеться подавати декларації: названо категорії
5 серпня, 07:21
Країни Західної Африки визначили дату інтервенції проти хунти в Нігері
Країни Західної Африки визначили дату інтервенції проти хунти в Нігері
19 серпня, 03:35
Росіяни залишаться без елітних алкогольних напоїв
Власник елітних брендів віскі закриває представництво в Росії
19 серпня, 08:26
На зустрічі очікують лідерів країн Західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Зеленський сьогодні летить на саміт до Греції
21 серпня, 08:46
Єгипет намагається врятувати себе від продовольчої кризи
Єгипет купив сам у себе зерно, позичивши гроші в однієї країни
Вчора, 18:38
Наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8-9 російських винищувачів
Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ
21 серпня, 10:25
Олександр Дубінський пропонує мобілізувати нардепів на фронт
Дубінський зареєстрував законопроєкт, який пропонує мобілізувати депутатів
Сьогодні, 08:31

Економіка

Росія запропонувала Китаю за гроші поховати в Сибіру гігатонни відходів
Росія запропонувала Китаю за гроші поховати в Сибіру гігатонни відходів
Обхід санкцій закінчився конфузом: російський літак застряг на рік у Тегерані
Обхід санкцій закінчився конфузом: російський літак застряг на рік у Тегерані
Беруть навіть пенсіонерів: Франції критично бракує людей однієї професії
Беруть навіть пенсіонерів: Франції критично бракує людей однієї професії
Південна Корея надасть Україні рекордну фінансову допомогу
Південна Корея надасть Україні рекордну фінансову допомогу
«Історична помилка»: Макрон розкритикував енергетичну політику Німеччини
«Історична помилка»: Макрон розкритикував енергетичну політику Німеччини
США та Китай домовилися про діалог стосовно експортного контролю – ЗМІ
США та Китай домовилися про діалог стосовно експортного контролю – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
13K
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
11K
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
9026
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити
9011
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
8617
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні

Новини

За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту