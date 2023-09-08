Статус «дитина війни»: як оформити та які виплати передбачені

Дитині, її батькам, опікунам чи родичам необхідно подати перелік певних документів

Чимало дітей в Україні замість щасливого життя випробували на собі всі жахіття війни. Держава забезпечує їхній соціальний захист, що регламентується Постановою Кабміну № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів».

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Право на отримання статусу мають діти, які під час воєнних дій, збройних конфліктів та агресії РФ не досягли повноліття, та зазнали:

поранення, контузії, каліцтва;

психологічного насильства;

фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі нашої країни;

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалися, зокрема в полоні.

Для отримання статусу «дитина війни» необхідно звернутися до органів опіки та піклування за місцем реєстрації або фактичного проживання. Слід зібрати певний пакет документів, а якщо дитина не досягла 14 років, то заяву за неї подають батьки, найближчі родичі чи опікуни. Після 14 років дитина має право звертатися за наданням статусу самостійно.

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Рішення про надання статусу «дитини війни» ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Таким дітям надаються ті ж пільги та виплати, що й для ВПО, допомога в здобутті освіти та щомісячна виплата у 3 тис. грн. Допомогу пропонують і благодійні організації, але заяву слід подавати самостійно.

Пакет документів на набуття статусу «дитина війни»:

свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу дитини;

документ, що посвідчує особу заявника;

документ, що підтверджує спорідненість з дитиною;

довідка про взяття дитини на облік як ВПО (за наявності);

паспорт-книжечка чи ID-карта (за наявності);

закордонний паспорт (за наявності);

витяг з реєстру територіальної громади (за наявності). Якщо його немає, доказом місця проживання може бути право власності дитини чи її батьків на нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документ про професійно-технічну освіту, табель успішності, учнівський квиток, медичні документи;

виписки з медичного лікування чи після огляду дитини;

копії документів: заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), висновок оцінки потреб сім’ї, копія посвідчення з написом Посвідчення члена сім’ї загиблого, якщо дитина отримала статус, копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій або поранення;

Варто додати, що досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Нагадаємо, триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.