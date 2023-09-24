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Власники авто можуть залишитися без субсидії: кого це стосується

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Власники авто можуть залишитися без субсидії: кого це стосується
Деякі власники авто можуть залишитися без субсидії
фото: yaizakon.com.ua

Сім'ї, де є два чи більше авто, можуть претендувати на виплати тільки за однієї умови

Деякі власники автомобілів можуть не отримати субсидію на комунальні послуги. Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, хто може залишитися без виплати.

Як зазначається, якщо на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа), субсидія у такому випадку не призначається.

«Ваше домогосподарство може претендувати на отримання житлової субсидії з січня 2024 року, коли з часу випуску автомобіля буде більш ніж 15 років», – роз’яснює ПФУ.

У відомстві також уточнили, що термін, який визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року терміну.

Нагадаємо, що навіть за наявності заборгованості є можливість оформити субсидію на комунальні послуги. Для цього є певний алгоритм.

Раніше директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко повідомила, що українці в 2023 році можуть втратити житлову субсидію. Це може статися у випадку заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців та перевищує 680 грн.

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Теги: субсидія автомобіль соцвиплати

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