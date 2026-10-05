М’ясо в Україні помітно подорожчало: як змінилися ціни за два тижні

Ціни на м’ясо в українських магазинах у жовтні змінилися по-різному залежно від виду та частини продукту

На початку жовтня найбільше зросла середня ціна яловичого гуляшу, водночас окремі види курятини та свинини подешевшали

Середні ціни на м’ясо в Україні на початку жовтня змінилися порівняно з показниками вересня. Найбільше подорожчала яловичина – ціна гуляшу наблизилася до 500 грн за кілограм. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дані Мінфіну.

Яловичина подорожчала найбільше

Середня ціна кілограма яловичого гуляшу у вересні становила 438,94 грн, а на початку жовтня – 499,50 грн. Таким чином, продукт подорожчав на 60,56 грн.

Яловичі ребра також стали дорожчими. Середня ціна зросла до 304,25 грн за кг.

Водночас у магазинах ціни можуть суттєво відрізнятися. 5 жовтня яловичий гуляш у Novus коштував 479 грн/кг.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

В Megamarket – 520 грн.

скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Яловичі ребра в Novus продавалися по 309 грн/кг.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

У Megamarket – по 299,50 грн.

скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Як змінилися ціни на курятину

Курятина також демонструє різну динаміку залежно від виду.

Середня ціна курячого стегна становить 147,33 грн/кг, гомілки – 119 грн, тушки – 114,25 грн, а філе – 247 грн.

У магазинах 5 жовтня куряче стегно коштувало 124 грн/кг у Novus.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

В Auchan коштує 159 грн.

скриншот сайту auchan.zakaz.ua

Куряче філе у Novus продавалося по 239 грн/кг, а в Megamarket – по 255 грн.

скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Свинина: більшість позицій дорожчає

На початку жовтня середня ціна свинячої грудинки становить 223,30 грн/кг, лопатки – 238,29 грн, ошийка – 346,45 грн.

Підчеревок коштує в середньому 245,97 грн/кг, ребра – 244,63 грн, а шашлик – 274,47 грн.

Порівняно із середніми цінами за вересень найбільше зросла вартість лопатки – на 11,75 грн за кг, або 5,2%. Грудинка подорожчала на 7,30 грн, підчеревок – на 7,22 грн, ошийок – на 6,69 грн, ребра – на 4,96 грн.

Водночас шашлик зі свинини подешевшав на 4,15 грн/кг, або приблизно 1,5%.

Де дешевше купувати свинину

Ціни на один і той самий вид свинини у різних мережах відрізняються на десятки гривень.

Найдешевше свинячу грудинку серед наведених мереж продавали у Novus – 199 грн/кг.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

В Auchan вона коштувала 215,90 грн, а в Megamarket – 255 грн.

скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Свинячу лопатку найдешевше можна було придбати в Novus – 229 грн.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

в Auchan – 247,90 грн, а в Megamarket – 248,50 грн.

Ошийок коштував 339 грн у Novus та 379 грн у Megamarket.

скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Свинячі ребра в Auchan продавалися по 219,90 грн/кг.

скриншот сайту uchan.zakaz.ua

У Novus – по 249 грн, а в Megamarket – по 265 грн.

скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Як змінилися ціни з вересня

17 вересня «Главком» порівнював ціни на м’ясо на початку та в середині вересня. Відтоді найбільше змінилася вартість яловичини: середня ціна гуляшу зросла з 437,63 до 499,50 грн/кг, тобто майже на 62 грн. Яловичі ребра подорожчали з 282,80 до 304,25 грн/кг.

У курятини динаміка різна. Середня ціна стегна знизилася з 150,67 до 147,33 грн/кг, а тушки – зі 117,50 до 114,25 грн. Натомість філе подорожчало з 226 до 247 грн/кг.

Свинина переважно додала в ціні. Найпомітніше подорожчала лопатка – з 220,99 до 238,29 грн/кг. Грудинка зросла з 218,03 до 223,30 грн, підчеревина – з 240,30 до 245,97 грн, ребра – з 239,97 до 244,63 грн. Водночас ошийок подешевшав із 349,92 до 346,45 грн/кг, а шашлик – з 271,13 до 274,47 грн/кг.

Отже, за останні кілька тижнів найпомітніше подорожчала саме яловичина, тоді як у курятини та свинини ціни змінилися неоднорідно.