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Продовольчі ринки отримають друге дихання? Голова Асоціації ріелтерів оцінив наслідки ударів по складах торгових мереж

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Продовольчі ринки отримають друге дихання? Голова Асоціації ріелтерів оцінив наслідки ударів по складах торгових мереж
Наслідки ударів покупці можуть відчути насамперед через тимчасове скорочення асортименту
фото: glavcom.ua

Локальні перебої можуть змінити вибір покупців, однак великі мережі зберігають перевагу завдяки своїй логістиці

Нещодавні російські удари по складах торговельних мереж можуть локально вплинути на розподіл покупців між великими супермаркетами, невеликими магазинами та продовольчими ринками. Про це в інтерв'ю «Главкому» сказав голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

За його словами, якщо в конкретному супермаркеті тимчасово немає потрібного товару, покупець може перейти до сусіднього магазину або на ринок. Водночас така ситуація не означатиме масштабної зміни структури українського ритейлу.

«Локально – так. Якщо в конкретному супермаркеті тимчасово немає потрібного товару, покупець може перейти до сусіднього магазину чи ринку. Але в масштабах країни великі мережі мають перевагу саме завдяки диверсифікованій логістиці, більшій кількості постачальників і можливості перекидати товар між регіонами», – пояснив Жук.

Він наголосив, що саме ці можливості дозволяють великим торговельним мережам компенсувати проблеми на окремих складах та продовжувати забезпечувати магазини необхідними товарами.

«Тому радикальної зміни структури ринку через останні удари ми поки не очікуємо», – підсумував голова Асоціації ритейлерів України. Наслідки ударів покупці можуть відчути насамперед через тимчасове скорочення асортименту окремих магазинів.

Найбільш чутливими є товари з коротким терміном придатності та ті, що потребують безперервного холодового ланцюга – молочна продукція, м'ясо, риба, овочі, фрукти та охолоджені товари. Водночас мережі вже перебудовують постачання, використовуючи альтернативні склади, маршрути та прямі поставки від виробників.

Нагадаємо, що через російські удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику, розосереджувати запаси та активніше використовувати прямі поставки від виробників. У частині магазинів покупці вже зіткнулися з тимчасовою відсутністю окремих товарів, однак системного дефіциту продуктів ритейлери не прогнозують. Водночас через зростання витрат на транспортування, оренду та резервні склади дорожча логістика у перспективі може позначитися на вартості товарів.

Також Асоціація ритейлерів запропонувала змінити правила роботи бізнесу під час повітряних тривог. Серед ініціатив – запровадження диференційованих «жовтих» і «червоних» зон тривоги та розмежування відповідальності між торговельними центрами й відвідувачами, які вирішили не йти в укриття після попередження про небезпеку.

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Теги: продукти бізнес економіка Україна обстріл

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