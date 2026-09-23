Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах

За два тижні середня ціна яєць зросла майже на 13%, а ціна десятка в супермаркетах помітно відрізняється

Курячі яйця в українських магазинах продовжують дорожчати. Станом на 23 вересня середня ціна десяти яєць «Ясенсвіт» С1 становить 84,25 грн. «Главком» перевірив актуальні цінники у популярних торговельних мережах.

На початку місяця ціни на яйця вже почали зростати. При цьому вартість десятка залежить від виробника, категорії та торгової мережі, тому різниця між окремими пропозиціями може бути суттєвою.

Середня ціна яєць зросла до 84 грн

За даними порталу «Мінфін», станом на 23 вересня середня ціна яєць «Ясенсвіт» С1 у фасуванні 10 штук становить 84,25 грн.

Ціни на яйця в одному з українських супермаркетів glavcom.ua

На початку вересня цей показник був значно нижчим. 1 вересня середня ціна упаковки становила 64,50 грн, а 9 вересня – 74,75 грн.

Надалі ціна продовжила зростати: 16 вересня вона становила 79,25 грн, 19–21 вересня – 79,99 грн, а 22 вересня піднялася до 84,25 грн.

Таким чином, лише з 9 до 22 вересня середня ціна десятка «Ясенсвіт» С1 зросла на 9,50 грн, або приблизно 12,7%.

Водночас порівняно з 1 вересня упаковка подорожчала на 19,75 грн, або близько 30,6%.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Ціни на яйця у популярних торговельних мережах відрізняються залежно від виробника та категорії:

У Novus упаковка яєць «Ясенсвіт» категорії С1, 10 штук, коштує 79,99 грн.

В АТБ десяток яєць «Своя лінія» категорії С1 продається за 73,30 грн.

У «Сільпо» яйця «Від доброї курки» категорії С1 можна придбати за 39,19 грн за десять штук.

В Auchan яйця категорії С1 продаються поштучно за 5,80 грн. Відповідно, десять штук обійдуться у 58 грн.

У Megamarket яйця курячі «Ясенсвіт» категорії С1, 10 штук, коштують 88,50 грн.

У Novus можна придбати десяток яєць «Квочка» категорії С1 за 78,99 грн, «Ясенсвіт» С1 – за 79,99 грн, а Zlata Kladka С1 – за 81,12 грн. Отже, навіть серед яєць однієї категорії ціна залежно від виробника відрізняється більш ніж на дві гривні за десяток.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

В АТБ серед актуальних пропозицій можна знайти яйця першої категорії різних виробників. Зокрема, десяток яєць «Ясенсвіт» коштує 79,90 грн, «Квочка» – 78,90 грн, а «Полтавське» продається за 79,90 грн. Водночас у магазині є й інші варіанти яєць, тому покупці можуть обрати продукцію залежно від виробника та ціни.

скриншот сайту atbmarket.com

Серед пропозицій «Сільпо» є кілька варіантів яєць «Ясенсвіт». Десяток столових яєць категорії С1 коштує 78,63 грн, «Ясенсвіт Справжні велетні» категорії С0 – 91,47 грн, а Ясенсвіт Mixed із різноваговими яйцями – 78,10 грн.

скриншот сайту silpo.ua

В Auchan вибір яєць також залежить від категорії та виробника. Десяток яєць «Ашан» категорії С1 коштує 74 грн, «Ясенсвіт Вільний вигул» категорії С1 можна придбати за 93,90 грн, а «Це – яйце! Величезне» категорії С0 – за 90,10 грн. Найбільша різниця у вартості тут припадає на яйця різних категорій та форматів, тому покупцям варто звертати увагу не лише на ціну, а й на маркування упаковки.

скриншот сайту auchan.zakaz.ua

У Megamarket серед перевірених пропозицій є яйця різних виробників та категорій. Десяток «Квочка Вільний вигул» категорії С1 коштує 98 грн, «Квочка Домашні» категорії С0 – 99,50 грн, а «Шаничі» С1 – 102 грн. Усі зазначені позиції продаються упаковками по десять яєць, що дає змогу порівнювати їхню вартість за однакового фасування.

скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Як змінилися ціни за два тижні

Станом на 9 вересня найдешевший десяток серед обраних пропозицій коштував 49,90 грн у Varus. В Auchan яйця тоді можна було придбати від 54,90 грн, у Novus – від 60,59 грн, у «Сільпо» – від 61,59 грн, а в АТБ – від 68,50 грн.

Відтоді окремі цінники змінилися. Зокрема, в АТБ яйця «Своя лінія» С1 подорожчали з 68,50 до 73,30 грн за десяток.

Водночас асортимент та акційні пропозиції у магазинах змінюються, тому мінімальні ціни зараз не завжди можна напряму порівнювати з тими, що були два тижні тому.

Загалом дані Мінфіну свідчать про подальше зростання вартості яєць у вересні. Водночас конкретна ціна залежить від виробника, категорії яєць, магазину та наявності акції.

Чому яйця дорожчають

Однією з причин осіннього подорожчання яєць є сезонність. У холодніший період змінюється продуктивність птиці, а витрати на її утримання зростають. Це може позначатися на обсягах пропозиції та кінцевій вартості продукції.

Додатковим чинником цього року стали проблеми з логістикою. Через обстріли та пошкодження розподільчих і складських об'єктів постачальникам доводиться змінювати маршрути доставки, шукати альтернативні місця зберігання та нести додаткові транспортні витрати.

Перебудова логістики може збільшувати собівартість яєць та іншої продукції птахівництва на 10–15%. На кінцеву ціну також впливають витрати на корми, пальне, електроенергію та утримання птиці.

Водночас загального дефіциту яєць на українському ринку немає.

Як змінювалися ціни на продукти та чого чекати восени

На початку осені ціни на продукти змінювалися нерівномірно. За даними Держстату, у січні–серпні 2026 року харчові продукти загалом подорожчали на 3%. Водночас окремі категорії демонстрували протилежну динаміку.

Зокрема, група «молоко, сир та яйця» за цей період здешевшала на 7,7% через сезонне зниження цін на яйця. Однак уже в серпні ця категорія подорожчала на 1% порівняно з липнем, що може свідчити про поступову зміну сезонної динаміки.