Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах
На полицях магазинів представлені яйця різних категорій та виробників
фото: glavcom.ua

За два тижні середня ціна яєць зросла майже на 13%, а ціна десятка в супермаркетах помітно відрізняється

Курячі яйця в українських магазинах продовжують дорожчати. Станом на 23 вересня середня ціна десяти яєць «Ясенсвіт» С1 становить 84,25 грн. «Главком» перевірив актуальні цінники у популярних торговельних мережах.

На початку місяця ціни на яйця вже почали зростати. При цьому вартість десятка залежить від виробника, категорії та торгової мережі, тому різниця між окремими пропозиціями може бути суттєвою.

Середня ціна яєць зросла до 84 грн

За даними порталу «Мінфін», станом на 23 вересня середня ціна яєць «Ясенсвіт» С1 у фасуванні 10 штук становить 84,25 грн.

Ціни на яйця в одному з українських супермаркетів
Ціни на яйця в одному з українських супермаркетів
glavcom.ua

На початку вересня цей показник був значно нижчим. 1 вересня середня ціна упаковки становила 64,50 грн, а 9 вересня – 74,75 грн.

Надалі ціна продовжила зростати: 16 вересня вона становила 79,25 грн, 19–21 вересня – 79,99 грн, а 22 вересня піднялася до 84,25 грн.

Таким чином, лише з 9 до 22 вересня середня ціна десятка «Ясенсвіт» С1 зросла на 9,50 грн, або приблизно 12,7%.

Водночас порівняно з 1 вересня упаковка подорожчала на 19,75 грн, або близько 30,6%.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Ціни на яйця у популярних торговельних мережах відрізняються залежно від виробника та категорії:

  • У Novus упаковка яєць «Ясенсвіт» категорії С1, 10 штук, коштує 79,99 грн.
  • В АТБ десяток яєць «Своя лінія» категорії С1 продається за 73,30 грн.
  • У «Сільпо» яйця «Від доброї курки» категорії С1 можна придбати за 39,19 грн за десять штук.
  • В Auchan яйця категорії С1 продаються поштучно за 5,80 грн. Відповідно, десять штук обійдуться у 58 грн.
  • У Megamarket яйця курячі «Ясенсвіт» категорії С1, 10 штук, коштують 88,50 грн.

У Novus можна придбати десяток яєць «Квочка» категорії С1 за 78,99 грн, «Ясенсвіт» С1 – за 79,99 грн, а Zlata Kladka С1 – за 81,12 грн. Отже, навіть серед яєць однієї категорії ціна залежно від виробника відрізняється більш ніж на дві гривні за десяток.

Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах фото 1
скриншот сайту novus.zakaz.ua

В АТБ серед актуальних пропозицій можна знайти яйця першої категорії різних виробників. Зокрема, десяток яєць «Ясенсвіт» коштує 79,90 грн, «Квочка» – 78,90 грн, а «Полтавське» продається за 79,90 грн. Водночас у магазині є й інші варіанти яєць, тому покупці можуть обрати продукцію залежно від виробника та ціни.

Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах фото 2
скриншот сайту atbmarket.com

Серед пропозицій «Сільпо» є кілька варіантів яєць «Ясенсвіт». Десяток столових яєць категорії С1 коштує 78,63 грн, «Ясенсвіт Справжні велетні» категорії С0 – 91,47 грн, а Ясенсвіт Mixed із різноваговими яйцями – 78,10 грн.

Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах фото 3
скриншот сайту silpo.ua

В Auchan вибір яєць також залежить від категорії та виробника. Десяток яєць «Ашан» категорії С1 коштує 74 грн, «Ясенсвіт Вільний вигул» категорії С1 можна придбати за 93,90 грн, а «Це – яйце! Величезне» категорії С0 – за 90,10 грн. Найбільша різниця у вартості тут припадає на яйця різних категорій та форматів, тому покупцям варто звертати увагу не лише на ціну, а й на маркування упаковки.

Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах фото 4
скриншот сайту auchan.zakaz.ua

У Megamarket серед перевірених пропозицій є яйця різних виробників та категорій. Десяток «Квочка Вільний вигул» категорії С1 коштує 98 грн, «Квочка Домашні» категорії С0 – 99,50 грн, а «Шаничі» С1 – 102 грн. Усі зазначені позиції продаються упаковками по десять яєць, що дає змогу порівнювати їхню вартість за однакового фасування.

Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах фото 5
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Як змінилися ціни за два тижні

Станом на 9 вересня найдешевший десяток серед обраних пропозицій коштував 49,90 грн у Varus. В Auchan яйця тоді можна було придбати від 54,90 грн, у Novus – від 60,59 грн, у «Сільпо» – від 61,59 грн, а в АТБ – від 68,50 грн.

Відтоді окремі цінники змінилися. Зокрема, в АТБ яйця «Своя лінія» С1 подорожчали з 68,50 до 73,30 грн за десяток.

Водночас асортимент та акційні пропозиції у магазинах змінюються, тому мінімальні ціни зараз не завжди можна напряму порівнювати з тими, що були два тижні тому.

Загалом дані Мінфіну свідчать про подальше зростання вартості яєць у вересні. Водночас конкретна ціна залежить від виробника, категорії яєць, магазину та наявності акції.

Чому яйця дорожчають

Однією з причин осіннього подорожчання яєць є сезонність. У холодніший період змінюється продуктивність птиці, а витрати на її утримання зростають. Це може позначатися на обсягах пропозиції та кінцевій вартості продукції.

Додатковим чинником цього року стали проблеми з логістикою. Через обстріли та пошкодження розподільчих і складських об'єктів постачальникам доводиться змінювати маршрути доставки, шукати альтернативні місця зберігання та нести додаткові транспортні витрати.

Перебудова логістики може збільшувати собівартість яєць та іншої продукції птахівництва на 10–15%. На кінцеву ціну також впливають витрати на корми, пальне, електроенергію та утримання птиці.

Водночас загального дефіциту яєць на українському ринку немає.

Як змінювалися ціни на продукти та чого чекати восени

На початку осені ціни на продукти змінювалися нерівномірно. За даними Держстату, у січні–серпні 2026 року харчові продукти загалом подорожчали на 3%. Водночас окремі категорії демонстрували протилежну динаміку.

Зокрема, група «молоко, сир та яйця» за цей період здешевшала на 7,7% через сезонне зниження цін на яйця. Однак уже в серпні ця категорія подорожчала на 1% порівняно з липнем, що може свідчити про поступову зміну сезонної динаміки.

Читайте також:

Теги: Мінфін продукти ціни Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війна перетворилася на основу путінської системи
Війна стала засобом існування: головна трагедія путінської Росії
23 серпня, 21:25
Джаред Кушнер, президент США Дональд Трамп, державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф
Переговори про мир. Новий раунд тиску на Україну і його особливості
5 вересня, 07:49
Міністр агрополітики розповів про загрозу для майбутньої посівної
Міністр агрополітики розповів про загрозу для майбутньої посівної
27 серпня, 23:01
Бізнес очікує менше замовлень, скорочення персоналу та зростання цін
Бізнес в Україні готується до складної осені: що показали дані НБУ
3 вересня, 10:54
Ритейлери можуть скорочувати асортимент через російські удари по складах
Удари по складах. Голова Асоціації ритейлерів розповів, які товари можуть зникнути з полиць
4 вересня, 19:15
Польська поліція зафіксувала зростання кількості злочинів проти українців
Антиукраїнські настрої в Польщі переросли у вуличне насильство – Politico
7 вересня, 10:10
Представниця поліції підтвердила агентству проведення масштабної операції
Поліція оточила Генконсульство України в Німеччині – ЗМІ
10 вересня, 21:00
Підласа зазначила, що значна частина додаткової потреби Сил оборони, яка становить $27 млрд
Голова бюджетного комітету Ради назвала, скільки Україна витрачає на війну щодня 
13 вересня, 11:00
Допомогу розраховано приблизно на 380 тисяч домогосподарств, які проживають у визначених прифронтових громадах
Мінсоцполітики пояснило, куди звертатися мешканцям прифронтових громад за «Зимовою підтримкою»
16 вересня, 13:51

Особисті фінанси

Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах
Ціни на яйця суттєво зросли: скільки коштує десяток у супермаркетах
Курс валют 23 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 23 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
«Космічні ціни». Рієлтори шокували вартістю оренди в одному із міст України
«Космічні ціни». Рієлтори шокували вартістю оренди в одному із міст України
Ціни на пальне 23 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 23 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Пенсії можуть зрости: хто отримає підвищені виплати у 2027 році
Пенсії можуть зрости: хто отримає підвищені виплати у 2027 році
Пенсіонери можуть втратити частину виплат: що треба знати
Пенсіонери можуть втратити частину виплат: що треба знати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
205K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua